नई-नवेली दुल्हन हैं? वॉर्डरोब में जरूर रखें इन 8 रंगों की साड़ियां, हमेशा दिखेंगी सबसे सुंदर!

शादी के बाद एक लड़की के वॉर्डरोब में सबसे खास जगह साड़ियों की ही होती है। शुरुआती दिनों में तो खासतौर से कई फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं, आना-जाना भी लगा रहता है। जिनमें ज्यादातर साड़ी ही वियर करनी पड़ती है। ऐसे में अच्छा-खासा साड़ी कलेक्शन होना लाजमी है। हालांकि साड़ी के रंगों को ले कर अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है। कौन-कौन से रंग शामिल करें, समझ ही नहीं आता। तो चलिए आज आपके इसी काम को आसान कर देते हैं। यहां हम आपको कुछ फैंसी साड़ी के रंग बता रहे हैं, जो नई नवेली दुल्हन के वॉर्डरोब में होने ही चाहिए। हर मौके के लिए आपको इनमें परफेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। (All Images Credit- Pinterest)
किसी भी महिला के वॉर्डरोब में एक लाल या मैरून रंग की साड़ी तो होनी ही चाहिए। चाहे कोई पूजा हो, त्यौहार या फिर शादी के बाद की रस्में, लाल या मैरून साड़ी हर मौके पर ट्रेडिशनल और रॉयल लुक देती है। खासतौर से गोल्ड ज्वैलरी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बेहद ही खूबसूरत लगता है।
पीला रंग काफी पॉजिटिविटी और खुशहाली से जुड़ा हुआ लगता है। पूजा-पाठ या डे टाइम फंक्शन के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें चेहरे का ग्लो काफी ज्यादा निखर कर आता है। साथ में लाल चूड़ियां और मांग में सिंदूर, बहुत ही ज्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन लगता है।
एक हरी साड़ी भी आपके वॉर्डरोब में होना बनता है। वैसे भी ये रंग खासतौर से शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसमें चेहरे की रंगत भी काफी ज्यादा निखर कर आती है। ग्रीन साड़ी को आप फेस्टिवल, पूजा पाठ या फैमिली गेट टुगेदर में वियर कर सकती हैं। साथ में गोल्ड या कुंदन ज्वैलरी काफी ज्यादा सुंदर लगती है।
अगर आप कुछ हल्का और एलिगेंट पहनना चाहती हैं, तो पिंक रंग की साड़ी एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये डे टाइम फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। गुलाबी रंग काफी सॉफ्ट और रंग लुक देता है, जिसमें नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।
ऑरेंज रंग अपने आप में काफी वाइब्रेंट और फ्रेश लुक देता है। ये रंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का बेहतरीन मिक्स है। त्योहारों या खास मौकों पर आप इसे स्टाइल कर के खूबसूरत लुक पा सकती हैं। इसके साथ गोल्ड ज्वैलरी का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लगता है।
रानी पिंक रंग की साड़ी नई नवेली दुल्हन के लिए परफेक्ट रहती है। ये ना बहुत ज्यादा ओवर लगता है और ना ही ज्यादा सिंपल। इस रंग की खासियत है कि ये हर स्किन टोन पर सूट करता है। शादी के बाद की रस्मों, फेस्टिवल्स या किसी खास मौके पर आप आराम से रानी पिंक साड़ी को स्टाइल कर सकती हैं।
आजकल की ब्राइड्स को पेस्टल शेड्स जैसे बेबी पिंक, पीच, मिंट ग्रीन, लैवेंडर और पाउडर ब्लू काफी पसंद आते हैं। इनमें काफी फ्रेश और वाइब्रेंट लुक भी आता है। डे-टाइम फंक्शन्स, छोटे गेट-टुगेदर या कैजुअल ओकेजन के लिए आपकी ये साड़ी परफेक्ट रहेगी।
आजकल गोल्डन कलर दोबारा से ट्रेंड में है। यह रंग रॉयल्टी और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो किसी भी खास मौके के लिए परफेक्ट है। शादी के बाद की पार्टियां, फेस्टिवल या फैमिली फंक्शन में गोल्डन साड़ी पहनकर आप आसानी से स्टैंडआउट लुक पा सकती हैं।