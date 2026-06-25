ब्लाउज की स्लीव्स सिंपल नहीं, डिजाइनर बनवाएं! ये 8 पैटर्न कर लें सेव, खूब कर रहे हैं ट्रेंड

ब्लाउज का लुक सिर्फ उसकी नेकलाइन या डिजाइन से ही नहीं आता, बल्कि इसकी स्लीव्स भी काफी मायने रखती हैं। आजकल तो डिजाइनर स्लीव्स का ट्रेंड है, जो देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं। रोजाना के लिए सिंपल ब्लाउज पीस भी स्टिच करा रही हैं तो स्लीव्स पर ये फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक आता है। यहां हम आपके लिए बाजू के ऐसे ही कुछ डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। इन्हें टेलर को दिखाने के लिए सेव कर लें। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)
ब्लाउज को डिजाइनर लुक देने के लिए आप शिफॉन या जॉर्जेट में मैचिंग फैब्रिक ले सकती हैं। इससे ये पफ और कट वर्क वाली स्लीव्स स्टिच कराएं, काफी फैंसी लुक आएगा। इस तरह का ब्लाउज स्टेटमेंट ब्लाउज पीस होता है, जिसके साथ आप सिंपल साड़ी को भी पेयर कर सकती हैं।
किसी स्पेशल मौके के लिए साड़ी का ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो ये कट वर्क वाली स्लीव्स स्टिच करा सकती है। हाफ स्लीव्स हैं तो समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। थोड़ा हैवी लुक देने के लिए आप लटकन भी अटैच करा सकती हैं। बाजू में लटकन का ट्रेंड आजकल काफी चल रहा है।
डेली वियर के लिए ऐसी ही डिजाइन परफेक्ट रहते हैं। ये क्लासी पफ स्लीव्स आपकी साड़ी के लुक को एन्हांस कर देंगी। इनका बॉर्डर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें बटन की डिटेलिंग काफी फैंसी लुक दे रही है। इस तरह की स्लीव्स गर्मियों के लिए परफेक्ट रहती हैं।
कट वर्क वाली बेल स्लीव्स काफी क्यूट और स्टाइलिश लगती हैं। इनका फ्रिल बिल्कुल बुटीक जैसा डिजाइनर लुक देता है। जॉर्जेट और शिफॉन फैब्रिक वाले ब्लाउज पीस में ये काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। स्लीव्स में डोरी लगवाकर आप लटकन भी लगवा सकती हैं, लुक और भी एन्हांस हो जाएगा।
प्लीट्स वाली स्लीव्स काफी स्टाइलिश लगती हैं। ऑफिस जाने के लिए ब्लाउज स्टिच करा रही हैं, तो ये पैटर्न बनवा सकती हैं। काफी क्लासी और पॉलिश्ड लुक मिलेगा। खासकर प्रिंटेड साड़ियों के साथ इस तरह की ब्लाउज स्लीव्स काफी फंच लगती हैं।
की-होल पैटर्न वाली स्टाइलिश स्लीव्स भी आप सिलवा सकती हैं। ये बाजुओं पर काफी फैंसी लगता है। कॉटन का ब्लाउज हो या सिल्क का, ये हर फैब्रिक के साथ स्टाइलिश लगेगा। डेली वियर में पहनने वाली साड़ी के लिए ब्लाउज बनवा रही हैं, तो ये फैंसी पैटर्न ट्राई कर सकती हैं।
आप इस तरह से लेस लगवाकर भी डिजाइनर स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं। बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है। खासकर अगर आपकी साड़ी थोड़ी हेवी है या उसपर डिजाइनर लेस का काम है, तो आप इस तरह से कट वर्क और मैचिंग लेस लगवाकर ब्लाउज स्टिच करा सकती हैं।
इस तरह की स्लीव्स आजकल ब्लाउज और कुर्ती के लिए काफी ट्रेंड में है। ये डिजाइन काफी ग्रेसफुल लगता है। अगर आप ज्यादा तड़क भड़क के बिना अपनी सिंपल साड़ी को स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं, तो इस तरह की बाजू बनवा सकती हैं। डेली वियर में भी परफेक्ट पैटर्न रहेगा।