ब्लाउज की स्लीव्स सिंपल नहीं, डिजाइनर बनवाएं! ये 8 पैटर्न कर लें सेव, खूब कर रहे हैं ट्रेंड

ब्लाउज की बाजू पर बनवाएं ये डिजाइन

ब्लाउज का लुक सिर्फ उसकी नेकलाइन या डिजाइन से ही नहीं आता, बल्कि इसकी स्लीव्स भी काफी मायने रखती हैं। आजकल तो डिजाइनर स्लीव्स का ट्रेंड है, जो देखने में काफी स्टाइलिश लगती हैं। रोजाना के लिए सिंपल ब्लाउज पीस भी स्टिच करा रही हैं तो स्लीव्स पर ये फैंसी डिजाइन बनवा सकती हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक आता है। यहां हम आपके लिए बाजू के ऐसे ही कुछ डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। इन्हें टेलर को दिखाने के लिए सेव कर लें। (All Images Credit- @blousetrends_Instagram)