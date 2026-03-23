साड़ी में नहीं दिखेगा बेली फैट! ये 7 कॉर्सेट ब्लाउज डिजाइन देंगे आपको परफेक्ट फिगर

ट्रेंड में हैं कॉर्सेट ब्लाउज डिजाइन

आजकल फैशन की दुनिया में फ्यूजन लुक काफी ट्रेंड कर रहे हैं। एथनिक फैशन के साथ वेस्टर्न स्टाइल का मेल आपको कॉर्सेट ब्लाउज में देखने को मिल जाएगा, जो इन दिनों खूब पॉपुलर हो रहे हैं। सिंपल ब्लाउज की जगह आजकल कॉर्सेट ब्लाउज का बोलबाला है और बॉलीवुड एक्ट्रेसेज भी इसे ही फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। कॉर्सेट ब्लाउज देखने में ही स्टाइलिश नहीं लगते, बल्कि इनमें बॉडी की शेप भी काफी अच्छी आती है। अगर आप अपने बेली फैट को ले कर परेशान रहती हैं, तो इसमें वो भी हाइड हो जाता है। तो चलिए कुछ लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन पर नजर डाल लेते हैं, जिनसे आप भी इंस्पिरेशन ले सकें। (All Images Credit- Pinterest)