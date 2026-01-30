सिर्फ समोसे-पकौड़ी नहीं, एयर फ्रायर में बनाएं ये 8 टेस्टी स्नैक, 10 मिनट में हो जाएंगे रेडी!

एयर फ्रायर में 10 मिनट में बनाएं स्नैक

एयर फ्रायर आजकल हर घर की जरूरत बन चुका है। खासतौर से अगर आप खाने के शौकीन है लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करना तो बनता है। इसमें पकौड़ी, समोसे जैसे रेगुलर स्नैक्स तो आप बना ही सकते हैं लेकिन कुछ फटाफट बनाना हो, तो ये स्नैक भी जरूर ट्राई कीजिए। कम तेल में बनाने वाले ये स्नैक क्रिस्पी और टेस्टी हैं, साथ ही 10 मिनट के अंदर बन भी जाते हैं। आइए जानते हैं। (Credit- @thelittleshinepage)