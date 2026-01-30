सिर्फ समोसे-पकौड़ी नहीं, एयर फ्रायर में बनाएं ये 8 टेस्टी स्नैक, 10 मिनट में हो जाएंगे रेडी!

एयर फ्रायर आजकल हर घर की जरूरत बन चुका है। खासतौर से अगर आप खाने के शौकीन है लेकिन सेहत के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करना तो बनता है। इसमें पकौड़ी, समोसे जैसे रेगुलर स्नैक्स तो आप बना ही सकते हैं लेकिन कुछ फटाफट बनाना हो, तो ये स्नैक भी जरूर ट्राई कीजिए। कम तेल में बनाने वाले ये स्नैक क्रिस्पी और टेस्टी हैं, साथ ही 10 मिनट के अंदर बन भी जाते हैं। आइए जानते हैं। (Credit- @thelittleshinepage)
क्रिस्पी पोटैटो वेजेज बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम आलू को वेजेज में कट कर लें। इनमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक मिक्स करें। एयर फ्रायर में 10 मिनट के लिए 200°C के फ्राई कर लें।
चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए चिकन को ब्रेडक्रंब्स, ऑलिव ऑयल और मसालों में अच्छे से कोट कर लें। इन्हें 9-10 मिनट के लिए 190°C पर एयर फ्राई कर लें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक बनकर तैयार होगा।
एक कप में 150 ग्राम उबले हुए कॉर्न और 40 ग्राम चीज फिल कर लें। इन्हें 180°C पर लगभग 8 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लें। बहुत ही टेस्टी और फन स्नैक बनकर तैयार होता है। इसे आप पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं।
घर में ब्रेड का पैकेट रखा है तो आप फटाफट टेस्टी सा पिज्जा बना सकते हैं। इसके लिए 2 ब्रेड स्लाइसेज पर पिज्जा सॉस लगाएं और ऊपर से चीज डालें। आप चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जियों की टॉपिंग एड कर सकते हैं। इन्हें 180° C पर 7-8 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख दें। टेस्टी सा पिज्जा बनकर तैयार है।
कुछ क्रंची और चटपटा खाने का मन है तो ये स्नैक बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए छोले लें, उनमें 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। एयर फ्रायर में 200°C पर 10 मिनट के लिए रखें और फिर एंजॉय करें।
हेल्दी मंचिंग के लिए आप घर पर भी बनाना चिप्स बना सकते हैं। इसके लिए कच्चे केले को स्लाइसेज में काट लें। इसपर हल्का सा तेल और नमक डालकर मिक्स करें। अब एयर फ्रायर में 180°C पर 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें। बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बनते हैं।
ये नगेट्स टेस्टी भी हैं और प्रोटीन रिच भी। इन्हें बनाने के लिए तोफू के टुकड़ों को कॉर्न फ्लोर, तेल और मसालों के मिश्रण में कोट कर लें। अब इन्हें 190°C पर 9 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रख दें। ये काफी टेस्टी बनते हैं।
पालक बोरिंग लगता है तो ये टेस्टी क्रिस्पी बाइट्स ट्राई करें। इन्हें बनाने के लिए बेसन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मैगी मसाला और चावल का आटा डालकर घोल बनाएं। अब एक पालक के पत्ते में चीज भरें और टूथपिक से सिक्योर कर दें। इन्हें बैटर में डिप कर लें। 180°C पर 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लें।