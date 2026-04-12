घूमने की जगह, तापमान से लेकर बेस्ट टाइम...8 पॉइंट में समझें गोकर्ण से जुड़ी फुल डिटेल्स

कैसा रहता है तापमान

अक्टूबर के महीने में मानसून के बाद मौसम गर्म रहता है इस दौरान तापमान 24 डिग्री से 29 डिग्री होगा। इसके अलावा नवंबर से फरवरी के महीने में मौसम सुहावना होता है, जिसमें धूप वाले दिन और ठंडी रातें होती हैं। मार्च के महीने में तापमान लगभग 23 से 31 डिग्री रहता है।