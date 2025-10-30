पिंपल्स से रिंकल्स तक मिलेगा छुटकारा, त्वचा के लिए वरदान है सहजन की पत्तियां

स्किन केयर

चेहरे की खूबसूरत बरकरार रखने के लिए हम कई घरेलू उपाय ट्राई करते हैं लेकिन क्या आपने कभी फेस पर मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। मोरिंगा, जिसे हिंदी में सहजन भी कहा जाता है। सहजन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है लेकिन त्वचा के लिए भी ये चमत्कारी है। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम को सहजन की पत्तियां दूर कर सकती हैं। बस आपको इसे सही से लगाना आना चाहिए।