Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलपिंपल्स से रिंकल्स तक मिलेगा छुटकारा, त्वचा के लिए वरदान है सहजन की पत्तियां

पिंपल्स से रिंकल्स तक मिलेगा छुटकारा, त्वचा के लिए वरदान है सहजन की पत्तियां

सहजन की सब्जी आपने खूब खाई होगी, ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन क्या आपने सहजन की पत्तियों का फेस पैक लगाया है। इसका फेस पैक त्वचा की हर समस्या का इलाज करता है। कील-मुंहासों से लेकर कालेपन तक को ये दूर करने में मदद करेगा।

Deepali SrivastavaThu, 30 Oct 2025 11:21 AM
1/8

स्किन केयर

चेहरे की खूबसूरत बरकरार रखने के लिए हम कई घरेलू उपाय ट्राई करते हैं लेकिन क्या आपने कभी फेस पर मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। मोरिंगा, जिसे हिंदी में सहजन भी कहा जाता है। सहजन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है लेकिन त्वचा के लिए भी ये चमत्कारी है। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम को सहजन की पत्तियां दूर कर सकती हैं। बस आपको इसे सही से लगाना आना चाहिए।

2/8

सहजन की पत्तियां

सहजन की पत्तियों में विटामिन ए, सी, और बी कॉम्प्लेक्स जैसे होते हैं। साथ ही आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम भी होता है। ये सेहत के साथ त्वचा को काफी फायदा पहुंचाता है।

3/8

रंगत सुधारें

सहजन की पत्तियों में मौजूद विटामिन्स चेहरे की रंगत सुधारने में मदद करते हैं। इससे स्किन पोर्स खुलते हैं और चेहरे पर चमक आती है।

4/8

पिंपल्स से छुटकारा

आपके चेहरे पर मुंहासे ज्यादा होते हैं, तो सहजन की पत्तियां इनसे छुटकारा दिला देंगी। इनमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पिंपल्स होने से रोकते हैं।

5/8

त्वचा में कसावट

झुर्रियों वाली ढीली त्वचा पर सहजन की पत्तियों से कसावट आती है। अगर आपकी त्वचा लूज हो रही है, तो ये पत्तियां कसावट लाने में मदद करेंगी।

6/8

हाइड्रेटेड स्किन

मोरिंगा लीव्स से त्वचा को गहराई से पोषण देता है। इसका फेस पैक चेहरे पर टोनर का काम करता है। इससे त्वचा खिली-खिली रहेगी और ड्राईनेस नहीं होगी।

7/8

काले घेरे

आंखों के किनारे पड़े हुए काले घेरों से भी सहजन की पत्तियां छुटकारा दिला देंगी। इसका आई पैक डार्क सर्कल्स को दूर करता है।

8/8

कैसे लगाएं

सहजन की पत्तियों को पीसकर लेप की तरह पैक बनाएं। इसमें शहद, नींबू का रस और गुलाब जल या कच्चा दूध मिलाकर पैक तैयार करें। चेहरे पर 20-30 मिनट तक इस पैक को लगाकर छोड़ दें। फिर पानी से मुंह साफ करें।

Beauty Tips