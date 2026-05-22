सूट तो रोज पहनती हैं, इस बार टेलर से सिलवाएं ये 8 फैंसी सलवार; सहेलियां भी पूछेंगी डिजाइन

सलवार के ये फैंसी डिजाइन स्टिच कराएं

डेली वियर में अगर आप भी सूट पहनती हैं, तो सलवार वाले सूट गर्मियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो सलवार का फ्लोई डिजाइन होने की वजह से कंफर्ट बना रहता है और ये देखने में भी काफी स्टाइलिश लगती है। लेकिन हर बार वही बेसिक सलवार सिलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल कई फैंसी सलवार के डिजाइन फैशन में हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। गर्मियों के लिए खासतौर से आप सलवार के ये लुक्स ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)