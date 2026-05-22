सूट तो रोज पहनती हैं, इस बार टेलर से सिलवाएं ये 8 फैंसी सलवार; सहेलियां भी पूछेंगी डिजाइन

डेली वियर में अगर आप भी सूट पहनती हैं, तो सलवार वाले सूट गर्मियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो सलवार का फ्लोई डिजाइन होने की वजह से कंफर्ट बना रहता है और ये देखने में भी काफी स्टाइलिश लगती है। लेकिन हर बार वही बेसिक सलवार सिलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल कई फैंसी सलवार के डिजाइन फैशन में हैं, जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। गर्मियों के लिए खासतौर से आप सलवार के ये लुक्स ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
आजकल सलवार की मोहरी थोड़ी चौड़ी रखवाने का ट्रेंड चल रहा है। इससे सलवार का फ्लोई लुक काफी अच्छा आता है और ये पहनने में भी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। डेली वियर के लिए खासतौर से अगर आप सलवार सिलवा रही हैं, तो मोहरी इस तरह से थोड़ी ब्रॉड रखवा सकती हैं।
अगर आप कहीं आने जाने के लिए सूट सिलवा रही हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा घेर वाली सलवार बनवाएं। इसकी प्लीट्स पीछे की तरह से देखने में काफी ज्यादा सुंदर लुक क्रिएट करती हैं। इसके साथ कुर्ती थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ वाली ही स्टिच कराएं, ताकि सलवार का डिजाइन पूरी तरह शो हो सके।
सिंपल सलवार की जगह आप हेवी एंब्रॉयडरी वाली सलवार भी स्टिच करा सकती हैं। इससे पूरे सूट का लुक एक्सपेंसिव हो जाएगा। आजकल तो सिंपल कुर्ती के साथ हैवी सलवार का ट्रेंड भी पॉपुलर हो रहा है। लेस और बीड्स वगैरह अटैच करा के भी आप अपनी क्रिएटिविट दिखा सकती हैं।
गर्मियों में कॉटन के सूट सिलवाने की सोच रही हैं, तो साथ में अफगानी सलवार स्टिच कराएं। ये ट्रेंडी तो लगती ही है, साथ ही पहनने में भी काफी कंफर्टेबल रहती है। डेली वियर के लिए खासतौर से ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आप प्लेन सलवार से कुछ अलग हटकर चाहती हैं तो इसे ट्राई करना बनता है।
पटियाला सलवार तो हर लड़की की फेवरिट होती है। डेली वियर का सूट सिलवा रही हों या कहीं आने-जाने के लिए; घेरदार पटियाला सलवार एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। सिंपल सूट के साथ अगर ये फैंसी सलवार स्टिच करा लेंगी, तो लुक बहुत ही स्टाइलिश लगेगा।
प्लेन सलवार की जगह आप ये कट वर्क वाली फर्शी सलवार भी स्टिच करा सकती हैं। मॉडर्न गर्ल्स के लिए ये परफेक्ट रहेगी। ऑफिस या कॉलेज जाती हैं तो कॉटन फैब्रिक ले कर कुर्ती और इस तरह की सलवार स्टिच करा सकती हैं।
आप बेसिक फर्शी सलवार भी स्टिच करा सकती हैं। आजकल ये ट्रेंड में बनी हुई है। इसका फ्लोई लुक काफी ज्यादा ट्रेंडी लगती है। इसके साथ भी थोड़ी सी शॉर्ट और स्लीव्स या पाकिस्तानी स्लीव्स वाली कुर्ती स्टिच कराएं, काफी मॉडर्न लुक आएगा।
धोती सलवार भी गर्मियों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये देखने में काफी मॉडर्न लगती है। इसे भी आप डेली वियर के सूटों के साथ स्टिच करा सकती हैं। अगर आपको थोड़ी एक्सपेरिमेंटल और फ्यूजन लुक पसंद आते हैं तो धोती सलवार के साथ आप वो भी क्रिएट कर सकती हैं।