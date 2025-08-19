हर मौके के लिए परफेक्ट रहेंगे ये 8 अनारकली सूट, रॉयल लुक देखते रह जाएंगे लोग!

अनारकली सूट काफी पुराने जमाने से भारतीय पहनावे का हिस्सा रहे हैं। इनका रॉयल लुक आज भी हर उम्र की महिला को खूब पसंद आता है। अनारकली सूट की सबसे खास बात है कि ये हर बॉडी टाइप पर बेहद सुंदर लगते हैं। किसी स्पेशल मौके के लिए हेवी एंब्रॉयडरी वाले अनारकली तो वहीं डेली वियर के लिए कॉटन, जॉर्जेट या शिफॉन के अनारकली सूट एकदम परफेक्ट रहते हैं। यहां हम आपके लिए लेटेस्ट अनारकली सूट के डिजाइन ले कर आए हैं, जो आपके वॉर्डरोब में चार चांद लगा देंगे। शॉपिंग करने की सोच रही हैं, तो इन्हें देखकर फैशन टिप्स ले सकती हैं। (All Images Credit: Pinterest)
ऑफिस या कॉलेज के लिए कॉटन के अनारकली सूट बेस्ट रहते हैं। खासतौर से समर्स में आपको स्टाइलिश लुक और कंफर्ट दोनों चाहिए, तो इस तरह के कॉटन अनारकली अपने वॉर्डरोब में शामिल जरूर करें। हल्के रंग हर फ्लोरल प्रिंट, आजकल ट्रेंड में हैं। आप शॉपिंग के वक्त ये बात ध्यान में रख सकती हैं।
इस अनारकली सूट को स्पेशल बना रही हैं इसकी बैलून स्लीव्स। आजकल स्लीव्स के साथ एक्सपेरिमेंट काफी ट्रेंड में है। इस अनारकली सूट का कलर भी बेहद सुंदर है। ये आसमानी रंग आंखों को काफी सूदिंग लगता है और लगभग हर स्किन टोन इसमें खिलकर आती है।
पेस्टल शेड्स तो आजकल ट्रेंड में हैं ही, लेकिन पिंक रंग की बात ही कुछ और है। ये शेड हर लड़की पर बेहद सुंदर लगता है। इस अनारकली सूट की फुल चूड़ीदार स्लीव्स और लेस वर्क बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रहा है। सूट की शॉपिंग के वक्त आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हैं।
जॉर्जेट फैब्रिक काफी फ्लोई होता है, इसका अनारकली तो खासतौर से काफी ज्यादा सुंदर लगता है। आप सिंपल रेड रंग का एक अनारकली स्टिच करा सकती हैं, या रेडीमेड ऑप्शन भी ले सकती हैं। इसके साथ लहरिया प्रिंट का दुपट्टा या फिर कोई भी हेवी दुपट्टा कैरी कर के लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं।
ब्राइट येलो भी काफी ट्रेंडी शेड है, जो आप ट्राई कर सकती हैं। स्वीटहार्ट नेकलाइन, ट्रेंडी बैलून स्लीव्स, इस सूट को काफी स्टाइलिश लुक दे रही हैं। आजकल ऐसे मिनिमल डिजाइन वाले सूट ही ट्रेंड में बने रहते हैं। आप शॉपिंग के दौरान इन बातों का ध्यान रख सकती हैं।
फेस्टिव सीजन हो या कोई खास मौका, इस तरह का अनारकली सूट एकदम परफेक्ट रहेगा। इसके ब्राइट ऑरेंज शेड से ले कर, सिल्क फैब्रिक और गोल्डन एंब्रॉयडरी तक, सब कुछ काफी एलिगेंट और क्लासी लुक दे रहा है। ऐसे सूट आपको बिना ज्यादा हेवी लुक दिए, काफी स्टाइलिश और ग्रेसफुल दिखाते हैं।
त्यौहारों के लिए इस तरह के ब्राइट शेड और कलरफुल डिजाइन एकदम परफेक्ट रहते हैं। ये अंगरखा पैटर्न वाला अनारकली देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और हर स्किन टोन और बॉडी टाइप पर खूब जंचेगा। बेस्ट बात है कि ये कॉटन सूट है, यानी स्टाइलिश लुक के साथ-साथ आपको कंफर्ट भी पूरा मिलेगा।
लैवेंडर शेड गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। आप भी इस बार ये खूबसूरत रंग ट्राई कर सकती हैं। ओवरऑल ये सूट सिंपल है, लेकिन इसका घेरदार डिजाइन और फुल स्लीव्स काफी ग्रेसफुल लुक दे रही हैं। सिंपल अनारकली पर लेस वर्क और भी ज्यादा स्टाइलिश लगता है।