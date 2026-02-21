Hindustan Hindi News
सतरे से आंवले तक, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया इन 7 चीजों में कितना है विटामिन सी

शरीर में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होना काफी जरूरी है। क्योंकि ये शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट ने 7 चीजों के बारे में बताया है कि किसमें कितना विटामिन सी। जानिए-

Avantika JainFeb 21, 2026 08:24 pm IST
1/9

विटामिन सी से भरपूर 7 चीजें

विटामिन सी एक जरूरी पोषक तत्व है जो मजबूत कोलेजन निर्माण, घावों को तेजी से भरने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए जरूरी है। कुछ लोग इस विटामिन की पुर्ति करने के लिए सप्लीमेंट्स खाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसकी जगह नेचुरल चीजों को खाएं। एक्सपर्ट ने 7 चीजों के बारे में बताया है कि इन 7 चीजों में कितना विटामिन सी है।

2/9

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डॉ. अनुराग शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजिस्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने से कोई पॉजिटिव फायदा नहीं मिलता है। इसकी जगह आपको नेचुरल चीजों को खाना चाहिए। उन्होंने कुछ चीजों और उनमें मौजूद विटामिन की मात्रा में बताया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप 150 मिलीग्राम विटामिन सी आराम से खा सकते हैं। बस इन सभी चीजों को खाली पेट खाएं।

3/9

कीवी में होता है कितना विटामिन सी?

एक मीडियम कीवी में 50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

4/9

आंवला में होता है कितना विटामिन सी?

800 ग्राम आंवला में 445 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

5/9

स्ट्रॉबेरीज में होता है कितना विटामिन सी?

आधा कप स्ट्रॉबेरी में 50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

6/9

संतरे में होता है कितना विटामिन सी?

एक संतरा खाने से 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

7/9

ब्रोकली में होता है कितना विटामिन सी?

आधा कप ब्रोकली में 51 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

8/9

सरसों का साग में होता है कितना विटामिन सी?

सरसों का साग एक कप खाने पर 120 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है।

9/9

पपीते में होता है कितना विटामिन सी?

150 ग्राम पपीते में 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।

