सतरे से आंवले तक, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया इन 7 चीजों में कितना है विटामिन सी

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

डॉ. अनुराग शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजिस्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने से कोई पॉजिटिव फायदा नहीं मिलता है। इसकी जगह आपको नेचुरल चीजों को खाना चाहिए। उन्होंने कुछ चीजों और उनमें मौजूद विटामिन की मात्रा में बताया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप 150 मिलीग्राम विटामिन सी आराम से खा सकते हैं। बस इन सभी चीजों को खाली पेट खाएं।