सतरे से आंवले तक, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया इन 7 चीजों में कितना है विटामिन सी

विटामिन सी एक जरूरी पोषक तत्व है जो मजबूत कोलेजन निर्माण, घावों को तेजी से भरने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के लिए जरूरी है। कुछ लोग इस विटामिन की पुर्ति करने के लिए सप्लीमेंट्स खाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसकी जगह नेचुरल चीजों को खाएं। एक्सपर्ट ने 7 चीजों के बारे में बताया है कि इन 7 चीजों में कितना विटामिन सी है।
डॉ. अनुराग शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ और कार्डियोलॉजिस्ट ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेने से कोई पॉजिटिव फायदा नहीं मिलता है। इसकी जगह आपको नेचुरल चीजों को खाना चाहिए। उन्होंने कुछ चीजों और उनमें मौजूद विटामिन की मात्रा में बताया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप 150 मिलीग्राम विटामिन सी आराम से खा सकते हैं। बस इन सभी चीजों को खाली पेट खाएं।
एक मीडियम कीवी में 50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
800 ग्राम आंवला में 445 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
आधा कप स्ट्रॉबेरी में 50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
एक संतरा खाने से 70 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
आधा कप ब्रोकली में 51 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।
सरसों का साग एक कप खाने पर 120 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है।
150 ग्राम पपीते में 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है।