नाक में पहनें सुंदर सी नोज पिन या नोज रिंग? ये 8 फैंसी डिजाइन देख कर करें डिसाइड

ज्यादातर इंडियन गर्ल्स अपनी नाक जरूर छिदवाती हैं। आजकल ये रिस्फ ट्रेडीशन का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है। चाहे वेस्टर्न लुक हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, नोज में समझी ज्वैलरी हो तो आपका पूरा लुक बदल सकता है। नोज पिन हो या नोज रिंग, दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। कुछ गर्ल्स को अपने फेस पर नोज रिंग पसंद आती है, तो कुछ नोज पिन पहनना पसंद करती हैं। इन दोनों में ही तरह तरह के फैंसी डिजाइन आने लगे हैं, यहां कुछ ऐसे ही चुनिंदा डिजाइंस हम आपके लिए ले कर आए हैं। (Images Credit- Pinterest)
फ्लॉवर शेप में इस तरह की नग वाली नोज रिंग आपके फेस की ब्यूटी को निखार देगी। खासकर अगर आप साड़ी या सूट जैसे एथनिक आउटफिट पहनती हैं, तो उनके साथ इस तरह की नोज रिंग काफी ज्यादा सुंदर लगती है। फ्लॉवर शेप वाला डिजाइन काफी उभरकर आता है, जिससे लुक अट्रैक्टिव लगता है।
ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स मिनिमल नोज पिन पहनना ज्यादा प्रिफर करती हैं। ये ज्यादा ओवर नहीं लगती और हर तरह के आउटफिट के साथ आराम से स्टाइल हो जाती है। अगर आप भी हल्के में कोई डिजाइन ढूंढ रही हैं तो ये स्टार शेप वाली नोज पिन बहुत सुंदर लगेगी।
अगर आपको अपनी फेस शेप पर नोज रिंग ज्यादा पसंद आती है, तो ये मिनिमल डिजाइन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। कॉलेज या ऑफिस जाती हैं, तो इसे पहन सकती हैं। ये हर आउटफिट के साथ सुंदर लगेगी। इसमें छोटा सा स्टोन भी है, जो इसे और ब्यूटीफुल बनाता है।
अगर आप थोड़ा क्लासी और बोहो लुक चाहती हैं, तो सिल्वर में नोज पिन बनवा सकती हैं। आजकल सिल्वर ज्वैलरी का ट्रेंड है और नोज पिन खासतौर से सिल्वर में काफी कूल लुक देती है। साड़ी के साथ अगर आप न्यूड मेकअप कर लें, आंखों में काजल लगा लें और ये नोज पिन पहन लें; तो लोग आपको ही देखते जाएंगे।
सिल्वर में ये स्टोन वर्क वाली नोज रिंग काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। इस तरह की नोज रिंग आपके फेशियल फीचर्स को और एन्हांस कर देगी, साथ ही चेहरा ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। डेली वियर के लिए अगर आप नोज रिंग लेने की सोच रही हैं, तो ये लाइटवेट लेकिन यूनिक डिजाइन परफेक्ट चॉइस हो सकता है।
ये क्लासिक फ्लोरल डिजाइन हमेशा ही सुंदर लगता है। खासकर अगर आप ज्यादातर ट्रेडिशनल लुक में रहती हैं, तो इस तरह की नोज पिन बनवा सकती हैं। कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए भी ये परफेक्ट डिजाइन है।
इस तरह की नग वाली नोज रिंग भी हमेशा से ही ट्रेंड में बनी हुई है। ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। आप इसे हर तरह के आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। बाकी कोई ज्वैलरी ना भी पहनें, तो ये नोज रिंग आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने का काम करेगी।
अगर आप थोड़ा लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो इस तरह का डिजाइन बनवा सकती हैं। ये काफी यूनिक है लेकिन बहुत ज्यादा क्लासी और स्टाइलिश लुक देता है। अगर आपको अपने फेस पर थोड़ी भारी नोज रिंग पसंद है, तो ये ब्यूटीफुल डिजाइन एक परफेक्ट चॉइस रहेगा।