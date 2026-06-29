नाक में पहनें सुंदर सी नोज पिन या नोज रिंग? ये 8 फैंसी डिजाइन देख कर करें डिसाइड

नोज पिन और नोज रिंग के फैंसी डिजाइन

ज्यादातर इंडियन गर्ल्स अपनी नाक जरूर छिदवाती हैं। आजकल ये रिस्फ ट्रेडीशन का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन चुका है। चाहे वेस्टर्न लुक हो या ट्रेडिशनल आउटफिट, नोज में समझी ज्वैलरी हो तो आपका पूरा लुक बदल सकता है। नोज पिन हो या नोज रिंग, दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। कुछ गर्ल्स को अपने फेस पर नोज रिंग पसंद आती है, तो कुछ नोज पिन पहनना पसंद करती हैं। इन दोनों में ही तरह तरह के फैंसी डिजाइन आने लगे हैं, यहां कुछ ऐसे ही चुनिंदा डिजाइंस हम आपके लिए ले कर आए हैं। (Images Credit- Pinterest)