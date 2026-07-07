कांच की चूड़ियां नहीं! मॉडर्न बहुएं पसंद कर रही हैं चूड़ा सेट, सेव कर लें 8 ट्रेंडी डिजाइन

हर मौके के लिए परफेक्ट हैं ये चूड़ा सेट

शादी-ब्याह हो या कोई तीज-त्यौहार का मौका, भारतीय महिलाओं के हाथों में भरा-भरा चूड़ा सेट काफी ज्यादा सुंदर लगता है। नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स तो आजकल ज्यादातर चूड़ा सेट ही वियर करती हैं। चूड़ा सेट की खासियत है कि इसे आप अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। कोई खास फंक्शन है तो हेवी बैंगल्स के साथ पूरा सेट पहन लें, वरना डेली वियर में आप बिना बैंगल्स के भी इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। कुल मिलाकर एक चूड़ा सेट आपके खूब सारे पैसे बचा सकता है और देखने में तो ये खूबसूरत लगता ही है। तो चलिए कुछ लेटेस्ट डिजाइंस और ट्रेंड्स देख लेते हैं, जो आपकी शॉपिंग में काफी मदद करेंगे। (All Images Credit- Pinterest)