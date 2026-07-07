कांच की चूड़ियां नहीं! मॉडर्न बहुएं पसंद कर रही हैं चूड़ा सेट, सेव कर लें 8 ट्रेंडी डिजाइन

शादी-ब्याह हो या कोई तीज-त्यौहार का मौका, भारतीय महिलाओं के हाथों में भरा-भरा चूड़ा सेट काफी ज्यादा सुंदर लगता है। नॉर्थ इंडियन ब्राइड्स तो आजकल ज्यादातर चूड़ा सेट ही वियर करती हैं। चूड़ा सेट की खासियत है कि इसे आप अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। कोई खास फंक्शन है तो हेवी बैंगल्स के साथ पूरा सेट पहन लें, वरना डेली वियर में आप बिना बैंगल्स के भी इन्हें स्टाइल कर सकती हैं। कुल मिलाकर एक चूड़ा सेट आपके खूब सारे पैसे बचा सकता है और देखने में तो ये खूबसूरत लगता ही है। तो चलिए कुछ लेटेस्ट डिजाइंस और ट्रेंड्स देख लेते हैं, जो आपकी शॉपिंग में काफी मदद करेंगे। (All Images Credit- Pinterest)
आजकल की ब्राइड्स और बहुएं मिनिमल लुक काफी पसंद करती हैं। ऐसे में ये स्टोन वर्क वाला मिनिमल चूड़ा सेट उनके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इसमें स्टोन वाले बैंगल्स हैं, जो ज्यादा हेवी नहीं है। ऐसे में सूट के साथ या डेली वियर में पहनने के लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शनों सकते हैं।
अब अगर आप होने वाली ब्राइड हैं तो ये हेवी ब्राइडल चूड़ा सेट ले सकती हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्ल, गोल्ड और स्टोन वर्क है, जो काफी ज्यादा सुंदर है। अगर आप ब्राइड नहीं भी हैं, तो स्पेशल ओकेजन के लिए ऐसा चूड़ा सेट ले सकती हैं। साड़ी या लहंगे के साथ ये काफी खूबसूरत लगेगा। वहीं आप इसमें बैंगल्स कम-ज्यादा कर के भी चूड़ा सेट को थोड़ा मिनिमल बना सकती हैं।
पेस्टल चूड़ा सेट्स भी ब्राइड्स के बीच आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये काफी अलग हटकर लगते हैं और मिनिमल भी। इन्हें आप सूट या साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं। छोटे-मोटे फंक्शन के लिए भी ये बेस्ट रहते हैं। अगर आप ज्यादा हेवी लुक पसंद नहीं करती हैं, तो आप पेस्टल शेड्स में चूड़ा ट्राई कर सकती हैं।
मिरर वर्क वाला चूड़ा सेट भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। ये भी काफी मिनिमल लुकिंग है, इसलिए आजकल की मॉडर्न ब्राइड्स के लिए परफेक्ट है। इस तरह के चूड़ा सेट वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी अच्छे लगते हैं और डेली वियर के लिए भी।
ऐसा चूड़ा सेट चाहती हैं जो थोड़ा यूनिक भी हो और अलग अलग रंग के आउटफिट्स के साथ बढ़िया लगे, तो ये मल्टीकलर सेट एकदम परफेक्ट है। इसमें मोतियों का खूबसूरत काम है जो पूरे सेट को थोड़ा हेवी और डिजाइनर लुक देता है। ऐसा एक सेट अगर आपके पास है तो कई सारे फंक्शन निपट जाएंगे।
हेवी स्टोन वर्क वाले चूड़ा सेट काफी डिजाइनर लुक देते हैं। ये भी हर आउटफिट के साथ काफी ज्यादा फैंसी लगते हैं। इनके बैंगल्स आप कई तरह से मिक्स एंड मैच कर के पहन सकती हैं। होने वाली ब्राइड हैं तो इस तरह का एक चूड़ा सेट तो आपके कलेक्शन में होना भी चाहिए।
आजकल की ब्राइड्स अपनी ज्वैलरी और क्लोथिंग में थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड टच एड करना खूब पसंद कर रही हैं। ऐसे में ये नेम वाले चूड़ा सेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये ट्रेडीशनल लुक देते हैं, ऐसे में लहंगा या हेवी साड़ी के साथ काफी फैंसी लगेंगे। वहीं आप करवाचौथ जैसे तीज-त्योहारों पर भी इन्हें स्टाइल कर सकती हैं।
अगर आप अपने लुक में थोड़ा सा मॉडर्न और अट्रैक्टिव टच चाहती हैं, तो ये उभरे हुए डिजाइन वाला 3D चूड़ा सेट एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। ये बहुत ज्यादा ओवर लुक नहीं देता है, ऐसे में आप हर मौके पर इसे वियर कर सकती हैं। इसकी डिटेलिंग काफी रॉयल लुक देती है।