मॉडर्न ब्राइड्स ध्यान दें! सबसे अलग चाहती हैं अपनी मेहंदी तो सेव कर लें 7 फैंसी डिजाइन

मॉडर्न ब्राइड्स के लिए मेंहदी के फैंसी डिजाइन

आजकल की मॉडर्न ब्राइड्स परंपरा के साथ-साथ ट्रेंड का भी पूरा ध्यान रख रही हैं। इसी का एक उदाहरण है मेंहदी के डिजाइनों में बदलाव आना। पहले जहां सिंपल फूल पत्तों के मोटिफ्स वाले डिजाइन ट्रेंड में रहते थे, वहीं आज 3D, मंडला, मिनिमल और थीम बेस्ड मेहंदी काफी पॉपुलर है। ये डिजाइन ना सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि हाथों को एक मॉडर्न और एलिगेंट लुक भी देते हैं। आप भी होने वाली ब्राइड्स हैं तो यहां दिए गए फैंसी डिजाइन आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं।