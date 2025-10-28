इलेक्ट्रिक केटल में सिर्फ पानी या चाय ना उबालें, ये मजेदार डिशेज भी बनाकर ट्राई करें!

इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल सर्दियों में बड़ी राहत देता है। झट से पानी गर्म करना हो या चाय बनानी हो, अपने रूम के कंफर्ट में बैठे-बैठे सारे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आप कई और डिशेज भी बना सकते हैं? जी हां, इलेक्ट्रिक केटल एक ऐसा मल्टी पर्पस टूल है, जिसमें कई टेस्टी डिशेज फटाफट बनकर तैयार हो सकती हैं। हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, तब तो आपके लिए ये बड़े काम का होना वाला है। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या किया जा सकता है।
फटाफट कुछ कंफर्टिंग और टेस्टी खाना है, तो इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बना सकते हैं। पानी में मसाला डालें और बस दो से तीन मिनट में मैगी बनाकर तैयार कर लें। इसमें थोड़ा सा बटर डालकर और उसे और भी टेस्टी बना सकते हैं।
केटल में टेस्टी अंडा करी भी फटाफट बन जाएगी। इसके लिए पहले केतली में अंडे उबालकर अलग रख लें। अब उसी में थोड़ा सा तेल डालें, टमाटर की प्यूरी डालकर पकाएं और ऊपर से बेसिक मसाले मिलाएं। अब इसमें अंडे डालकर एक-दो मिनट के लिए बॉयल करें, तैयार है आपकी टेस्टी अंडा करी।
सर्दियों में पुलाव खाने का मजा ही अलग होता है। इन्हें बनाने के लिए केटल में तेल डालें, जीरा चटकाएं और भीगे हुए चावल डालकर दो मिनट पका लें। अब इसमें सोया नगेट्स, पनीर, मटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिक्स करें। इन्हें 5 मिनट के लिए पकने दें, जब पानी सूख जाएं और चावल खिले-खिले नजर आएं आपके पुलाव तैयार करें।
इलेक्ट्रिक केटल में पास्ता भी आसानी से बन जाता है। इसके लिए पहले पास्ता को उबालकर अलग रख लें। इसके बाद केटल में बटर, काली मिर्च, नमक और दूध डालकर मिक्स करें और ऊपर से बॉयल्ड पास्ता एड करें। इसे लगभग एक मिनट के लिए पकने दें, आपका चीजी पास्ता तैयार है।
स्नैक्स के लिए आप फटाफट मसाला कॉर्न बना सकते हैं। बस थोड़े से पानी के साथ कॉर्न डलाकर बॉयल कर लें। 3-4 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इन्हें छानकर, इनमें काली मिर्च, नमक, सीजनिंग, लाल मिर्च, बटर, चाट मसाला और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। बन गए चटपटे मसाला कॉर्न।
सर्दियों में सूप पीने का मजा ही अलग है। इलेक्ट्रिक केटल में आप इसे फटाफट बना लेंगे। बस केटल में पानी लें, उसमें इंस्टेंट सूप का पैकेट मिलाएं। बस 4 से 5 मिनट में आपका टेस्टी कंफर्टिंग सूप बनकर तैयार है।