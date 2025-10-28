इलेक्ट्रिक केटल में सिर्फ पानी या चाय ना उबालें, ये मजेदार डिशेज भी बनाकर ट्राई करें!

इलेक्ट्रिक केटल में बनाएं ये डिशेज

इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल सर्दियों में बड़ी राहत देता है। झट से पानी गर्म करना हो या चाय बनानी हो, अपने रूम के कंफर्ट में बैठे-बैठे सारे काम हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें आप कई और डिशेज भी बना सकते हैं? जी हां, इलेक्ट्रिक केटल एक ऐसा मल्टी पर्पस टूल है, जिसमें कई टेस्टी डिशेज फटाफट बनकर तैयार हो सकती हैं। हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, तब तो आपके लिए ये बड़े काम का होना वाला है। आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या किया जा सकता है।