सेहत के लिए सबसे खतरनाक हैं ये 5 तेल, आज ही खाना करें बंद! शेफ पंकज भदौरिया ने गिनाए साइड इफेक्ट्स

सबसे खराब तेल

भारत में तेल, घी में पका खाना खाया जाता है। यहां पर तेल में खाना पकाया जाता है और पकोड़े, समोसे जैसे स्नैक्स को तला भी जाता है। ऐसे में तेल की मात्रा शरीर में काफी अच्छे से पहुंच जाती है। अगर आप इन चीजों के जरिए सही तेल खा रहे हो, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप गलत तेल में पकी चीजें खा रहे हैं, तो वो किसी जहर से कम नहीं है। ये जहर काफी धीमा होता है, जो धीरे-धीरे आपके शरीर को खोखला कर रहा है। ये तेल आपके दिल, पेट, पाचन, हड्डियों, किडनी, लिवर के लिए खतरनाक हो सकते हैं। शेफ पंकज भदौरिया ने रिसर्च के मुताबिक ऐसे तेलों के बारे में बताया है, जो भारत में बिकते हैं लेकिन ये सेहत के हिसाब से खराब है। उनके कहना है कि इनमें पका खाना खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। चलिए बताते हैं कौन से तेल हैं, जो सबसे बुरे बताए जा रहे हैं और क्या आप भी इन्हें खा रहे हैं?