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गोवर्धन से तुलसी विवाह तक, रंगोली के ये डिजाइन बढ़ाएंगे त्योहारों की रौनक

रंगोली हर त्योहार की रौनक बढ़ाने का काम करती है। यहां हम कुछ ऐसे डिजाइन लेकर आए हैं जो गोवर्धन, भाई दूज और तुलसी विवाह के दिन घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। ये डिजाइन आसानी से बनने वाले हैं और दिखने में सुंदर लगते हैं।  

Avantika JainNov 10, 2026 04:42 pm IST
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आने वाले त्योहारों के लिए रंगोली डिजाइन

त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए घर को सुंदर तरीके से सजाकर रंगोली बनाई जाती है। यहां हम गोवर्धन पूजा, भाई दूज और तुलसी विवाह पर घर-आंंगन में बनाने लायक रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बहुत सुंदर हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहां देखिए रंगोली के सबसे सुंदर पैटर्न।

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रंगों से बनाएं गोवर्धन की रंगोली

गोवर्धन पूजा से रंगों की रंगोली बनाई जा सकती है। इस रंगोली में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया है और उनके दोनों तरफ दो सफेद रंग की गाय बैठी हैं। फोटो क्रेडिट- anubharti_19

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भाई दूज के लिए रंगोली

रंगोली बनाने में महारथी लोग इस तरह की रंगोली को फटाफट बना सकते हैं। खूब सारे रंगों से बनी ये रंगोली दिखने में काफी सुंदर है। इस पैटर्न में बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगा रही हैं। फोटो क्रेडिट- mahi42229850

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भाई दूज लिखी रंगोली

छोटी सी रंगोली भी डेकोरेशन में चार चांद लगा देती है। भाई दूज के लिए इस तरह की रंगोली बना सकते हैं। घर की चौखट पर इस रंगोली को बनाएं। फोटो क्रेडिट- art_withpooja02

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तुलसी विवाह के लिए रंगोली डिजाइन

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बहुत धूम-धाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भी घर के बाहर सुंदर रंगोली बना सकते हैं। यहां दिए डिजाइन में एक तरफ तुलसी का पौधा बना है और दूसरी तरफ गठबंधन और मोरपंख बना है। फोटो क्रेडिट- twin_sister.p_s.handcraft

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तुलसी विवाह के लिए चावल से बनी रंगोली

तुलसी विवाह के लिए एक अलग और खास डिजाइन की रंगोली बनानी है तो आप इस तरह के डिजाइन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक आसान और ढेरों रंगों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया रंगोली डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts

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गोवर्धन पूजा के लिए रंगोली डिजाइन

गोवर्धन पूजा के लिए इस सुंदर और छोटी रंगोली को बना सकते हैं। इस डिजाइन में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण और गाय बनी है। फोटो क्रेडिट- nayra692

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