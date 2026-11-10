गोवर्धन से तुलसी विवाह तक, रंगोली के ये डिजाइन बढ़ाएंगे त्योहारों की रौनक

त्योहारों की रौनक बढ़ाने के लिए घर को सुंदर तरीके से सजाकर रंगोली बनाई जाती है। यहां हम गोवर्धन पूजा, भाई दूज और तुलसी विवाह पर घर-आंंगन में बनाने लायक रंगोली डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन बहुत सुंदर हैं और आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहां देखिए रंगोली के सबसे सुंदर पैटर्न।
गोवर्धन पूजा से रंगों की रंगोली बनाई जा सकती है। इस रंगोली में श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया है और उनके दोनों तरफ दो सफेद रंग की गाय बैठी हैं। फोटो क्रेडिट- anubharti_19
रंगोली बनाने में महारथी लोग इस तरह की रंगोली को फटाफट बना सकते हैं। खूब सारे रंगों से बनी ये रंगोली दिखने में काफी सुंदर है। इस पैटर्न में बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगा रही हैं। फोटो क्रेडिट- mahi42229850
छोटी सी रंगोली भी डेकोरेशन में चार चांद लगा देती है। भाई दूज के लिए इस तरह की रंगोली बना सकते हैं। घर की चौखट पर इस रंगोली को बनाएं। फोटो क्रेडिट- art_withpooja02
हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बहुत धूम-धाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भी घर के बाहर सुंदर रंगोली बना सकते हैं। यहां दिए डिजाइन में एक तरफ तुलसी का पौधा बना है और दूसरी तरफ गठबंधन और मोरपंख बना है। फोटो क्रेडिट- twin_sister.p_s.handcraft
तुलसी विवाह के लिए एक अलग और खास डिजाइन की रंगोली बनानी है तो आप इस तरह के डिजाइन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक आसान और ढेरों रंगों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया रंगोली डिजाइन है। फोटो क्रेडिट- milanrangoliarts
गोवर्धन पूजा के लिए इस सुंदर और छोटी रंगोली को बना सकते हैं। इस डिजाइन में गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण और गाय बनी है। फोटो क्रेडिट- nayra692