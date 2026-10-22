साड़ी हो या सूट! करवाचौथ पर सुंदर लगेंगे ये 7 हेयरस्टाइल, पार्लर की जगह घर पर बना लेंगी

करवाचौथ के लिए 7 फैंसी हेयरस्टाइल

करवाचौथ पर महंगे आउटफिट और मेकअप के साथ जबतक खूबसूरत सा हेयरस्टाइल ना हो, तब तक लुक फीका ही लगता है। हालांकि एक अच्छा हेयरस्टाइल चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सूट-साड़ी के साथ बाल खुले रखें, गजरा लगाएं या फिर कोई दूसरा हेयरस्टाइल बेस्ट रहेगा, अक्सर कन्फ्यूजन का विषय बना रहता है। बस आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहां ले कर आए हैं। ये सभी हेयरस्टाइल एक से बढ़कर एक हैं। इस करवाचौथ आप इनमें से कोई भी चुन सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)