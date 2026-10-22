साड़ी हो या सूट! करवाचौथ पर सुंदर लगेंगे ये 7 हेयरस्टाइल, पार्लर की जगह घर पर बना लेंगी

करवाचौथ पर महंगे आउटफिट और मेकअप के साथ जबतक खूबसूरत सा हेयरस्टाइल ना हो, तब तक लुक फीका ही लगता है। हालांकि एक अच्छा हेयरस्टाइल चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सूट-साड़ी के साथ बाल खुले रखें, गजरा लगाएं या फिर कोई दूसरा हेयरस्टाइल बेस्ट रहेगा, अक्सर कन्फ्यूजन का विषय बना रहता है। बस आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम यहां ले कर आए हैं। ये सभी हेयरस्टाइल एक से बढ़कर एक हैं। इस करवाचौथ आप इनमें से कोई भी चुन सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
आजकल घुंघरू वाला बन हेयरस्टाइल काफी ट्रेंड में बना हुआ है। ट्रेडिशनल लुक के साथ ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए बालों का जूड़ा बनाकर उनमें घुंघरू वाली हेयर एक्सेसरी लगा सकती हैं। रॉयल टच के साथ पारंपरिक लुक में चार चांद लग जाएंगे।
बाल खुले नहीं रखना चाहती हैं तो गोटा लगाकर एक खूबसूरत सी ब्रेड बना सकती हैं। करवाचौथ पर लहंगे या साड़ी के साथ ये बहुत ही सुंदर और ट्रेडिशनल लुक देगा। इसके साथ हेवी ईयर चेन वाले ईयरिंग्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं।
करवाचौथ पर लुक को थोड़ा रॉयल रखना चाहती हैं, तो माथापट्टी लगाकर ये खूबसूरत सा हेयरस्टाइल बना सकती हैं। इसके लिए बालों का सेक्शन ले कर पीछे की तरफ हेयर पिन या क्लचर से सिक्योर कर दें और बालों को खुला छोड़ दें।
साड़ी के साथ गजरा बन हेयरस्टाइल क्लासिक लगता है। अगर आपकी फेसशेप ओवल है, तो ये हेयरस्टाइल काफी अट्रैक्टिव लगेगा। स्लीक हेयरस्टाइल आजकल काफी पसंद भी किए जा रहे हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
अपने लुक को थोड़ा स्टाइलिश और मॉडर्न रखना चाहती हैं, तो फ्रंट ब्रेड हेयरस्टाइल बना सकती हैं। ये बनाने में आसानी होता और फटाफट बन भी जाता है। इस हेयरस्टाइल को आप लहंगा, साड़ी और सूट के साथ बना सकती हैं।
करवाचौथ पर खूबसूरत और ट्रेंडी लुक के लिए आप मेसी ब्रेड बना सकती हैं। इसमें बालों की ढीली छोटी बनाई जाती है, जिसे थोड़ा मेसी लुक दिया जा सकता है। इसके बाद आप फ्लॉवर या हेयर एक्सेसरीज लगाकर हेयरस्टाइल को अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं।
कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं तो गजरा लगाकर बालों को खुला भी रख सकती हैं। ये देखने में बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। अगर आप बालों को खुला रखना चाहती हैं तो ये हेयरस्टाइल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।