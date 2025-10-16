धनतेरस से भाईदूज तक, दिवाली के 5 दिन कब कितने दीए जलाने चाहिए? जानें नियम

कब कितने दीए जलाने हैं?

धनतेरस के साथ ही दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भाईदूज। खुशियों से भरे इन त्योहारों पर दीए जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ये दीए घर में खुशहाली, सौभाग्य और सुख-समृद्धि ले कर आते हैं। इन पांचों दिनों कितने दिए जलाने हैं, ये भी काफी महत्व रखता है। हर एक संख्या का गहरा अर्थ होता है। तो आइए जान लेते हैं कि धनतेरस से भाईदूज तक, आपको कब कितने दीए जलाने हैं।