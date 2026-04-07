डेली वियर साड़ी भी लगेगी डिजाइनर! ब्लाउज के ये 8 फैंसी पैटर्न अभी सेव करें

साड़ी के ब्लाउज को दें डिजाइनर लुक

साड़ी का लुक भी तभी निखर कर आता है, जब उसके साथ का ब्लाउज पीस भी परफेक्ट और स्टाइलिश हो। आजकल तो डिजाइनर ब्लाउज का जमाना है। महिलाएं ब्लाउज की फ्रंट और बैक नेकलाइन को काफी स्टाइलिश तरीके से स्टिच करा रही हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी ज्यादा फैशनबल लगता है। अगर आप भी ब्लाउज के लिए कुछ फैंसी डिजाइन खोज रही हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां हम आपके लिए एक से बढ़कर एक ब्लाउज डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप अपने मास्टर जी को दिखाकर स्टिच करा सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)