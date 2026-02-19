Blouse Designs: खूब वायरल हो रहे ब्लाउज की बैक के ये 8 फैंसी डिजाइन, सिलवाने से पहले देख लें पैटर्न!

साड़ी का ओवरऑल लुक तभी आता है जब साथ में ब्लाउज भी डिजाइनर हो। डिजाइनर का मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगे बुटीक से ही इसे डिजाइन कराएं। बस अगर थोड़ा सा ट्रेंड के साथ ब्लाउज स्टिच कराएंगी तो ये डिजाइनर ही लगेगा। खासतौर से ब्लाउज की बैक काफी मायने रखती है। अगर बैक पर कोई फैंसी पैटर्न बनवा लें तो पूरा ब्लाउज पीस ही काफी फैंसी लगने लगता है। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी बैक डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप डेली वियर से ले कर पार्टी वियर तक कि साड़ियों के साथ स्टिच करा सकती हैं। हर एक पैटर्न काफी फैंसी है। (All Images Credit: THENMOZHI Designs_Pinterest)
अगर आपकी साड़ी में चौड़ा बॉर्डर है, खासतौर बनारसी और सिल्क वाली साड़ियों के साथ ये वाला ब्लाउज डिजाइन बहुत ही ज्यादा फैंसी लगेगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत से कट वर्क किया गया है। किसी खास मौके के लिए ब्लाउज बनवा रही हैं तो बीड्स या घुंघरू भी अटैच करा सकती हैं।
ब्लाउज में डोरी पैटर्न वाला काम सदाबहार है। साड़ी हो या लहंगा, ये ब्लाउज सभी के साथ ट्रेंडी लगेगा। ब्लाउज का कपड़ा सिंपल हो तो ऐसे डिजाइन ब्लाउज को हेवी और एलिगेंट लुक देते हैं। ये सारा फोकस बैक पर शिफ्ट कर देते हैं। डेली वियर में स्टाइल का तड़का लगाना चाहती हैं तो भी इसे स्टिच करा सकती हैं।
ब्लाउज की बैक के लिए आप ये फैंसी डिजाइन भी चुन सकती हैं। ये बेहद ही यूनिक और स्टाइलिश पैटर्न है, जो देखने में भी काफी ट्रेंडी लगेगा। खूबसूरत कट वर्क के साथ डोरी वर्क का कॉम्बिनेशन आपके ब्लाउज को डिजाइनर लुक देगा।
ब्लाउज की बैक के लिए ये पैटर्न भी परफेक्ट रहेगा। डेली वियर के हल्के, सिंपल और स्टाइलिश पैटर्न खोज रही हैं तो ये फैंसी डिजाइन बढ़िया रहेगा। वहीं स्पेशल ओकेजन के लिए ऐसा ब्लाउज सिलवा रही हैं तो डोरी में भारी सी लटकन अटैच करा सकती हैं।
ब्लाउज को मॉडर्न टच देना है तो ये डिजाइन बेस्ट रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल है और काफी क्लासी, एलिगेंट लुक देता है। सिंपल साड़ियों के साथ ऐसे ब्लाउज बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसमें हैंडमेड लटकन लगवाकर और भी ज्यादा क्रिएटिव और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं।
ब्लाउज का ये बैक पैटर्न हर साड़ी के साथ बहुत ही स्टाइलिश लगेगा। बैकलेस डिजाइन पसंद करती हैं तो ये फैंसी पैटर्न आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें बैक पर हुक या बटन अटैच करा सकती हैं, जिस फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
बैकलेस नहीं पहनना लेकिन स्टाइलिश ब्लाउज चाहिए तो ये ड्रॉप शेप डिजाइन बनवाएं। डेली वियर के लिए भी ये डिजाइन बेस्ट है। देखने में काफी एलिगेंट लगता है। ब्लाउज का कपड़ा हैवी हो या सिंपल, ये बैक डिजाइन आप बेझिझक स्टिच करा सकती हैं।
ये वाला ब्लाउज डिजाइन देखने में बहुत क्लासी लगेगा। इसकी ब्रॉड नेकलाइन और खूबसूरत सा बटन वाला पैटर्न, आपकी बैक पर ही सारी अटेंशन शिफ्ट कर देगा। ये उन डिजाइन में से एक है जो बहुत ही यूनिक होते हैं और हर किसी से तारीफ मिलती है।