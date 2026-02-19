Blouse Designs: खूब वायरल हो रहे ब्लाउज की बैक के ये 8 फैंसी डिजाइन, सिलवाने से पहले देख लें पैटर्न!

ब्लाउज बैक के फैंसी डिजाइन

साड़ी का ओवरऑल लुक तभी आता है जब साथ में ब्लाउज भी डिजाइनर हो। डिजाइनर का मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी महंगे बुटीक से ही इसे डिजाइन कराएं। बस अगर थोड़ा सा ट्रेंड के साथ ब्लाउज स्टिच कराएंगी तो ये डिजाइनर ही लगेगा। खासतौर से ब्लाउज की बैक काफी मायने रखती है। अगर बैक पर कोई फैंसी पैटर्न बनवा लें तो पूरा ब्लाउज पीस ही काफी फैंसी लगने लगता है। यहां हम आपके लिए कुछ ट्रेंडी बैक डिजाइन ले कर आए हैं, जिन्हें आप डेली वियर से ले कर पार्टी वियर तक कि साड़ियों के साथ स्टिच करा सकती हैं। हर एक पैटर्न काफी फैंसी है। (All Images Credit: THENMOZHI Designs_Pinterest)