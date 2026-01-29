1 पोहे से बनाएं 8 डिशेज, मीठे से ले कर चटपटे तक, सीखें क्या-क्या बना सकती हैं आप!

पोहा कटलेट

पोहा कटलेट शाम की चाय के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए पोहे को थोड़ी देर भिगोकर रखें। ये फूलकर सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें मैश कर लें, फिर इनमें उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, उबली हुई मटर, हरी मिर्च, अदरक, शिमला मिर्च, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया पत्ता और कॉर्न फ्लॉर मिलाएं। कटलेट की शेप दें, कॉर्न फ्लॉर और पानी के घोल में डिप करें, फिर ब्रेड क्रंब्स में कोट कर लें। अब इन्हें फ्राई कर लें, कटलेट तैयार हैं।