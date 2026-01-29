1 पोहे से बनाएं 8 डिशेज, मीठे से ले कर चटपटे तक, सीखें क्या-क्या बना सकती हैं आप!

पोहा एक पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट है। नाश्ते में झटपट कुछ हल्का-फुल्का बनाना हो, तो प्याज-टमाटर डालकर पोहा बन जाता है। अब पोहा तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आप कई और डिशेज भी बना सकती हैं? जी हां, कटलेट से ले कर ढोकला तक, पोहे से बहुत टेस्टी स्नैक्स बनाकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपके यहां भी पोहा रखा है, तो चलिए जान लेते हैं कि इससे आप क्या- क्या बना सकती हैं।
पोहा कटलेट शाम की चाय के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें बनाने के लिए पोहे को थोड़ी देर भिगोकर रखें। ये फूलकर सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें मैश कर लें, फिर इनमें उबले हुए आलू, कटी हुई प्याज, उबली हुई मटर, हरी मिर्च, अदरक, शिमला मिर्च, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया पत्ता और कॉर्न फ्लॉर मिलाएं। कटलेट की शेप दें, कॉर्न फ्लॉर और पानी के घोल में डिप करें, फिर ब्रेड क्रंब्स में कोट कर लें। अब इन्हें फ्राई कर लें, कटलेट तैयार हैं।
पोहे के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए पोहे को भिगोकर मैश कर लें। इसमें जीरा, साबुत धनिया और अजवाइन (क्रश कर के), काली मिर्च, नमक, चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक और बेसन डालकर बैटर बनाएं। साथ में प्याज, हरा धनिया पत्ता, हरी मिर्च मिक्स करें। इसकी बॉल्स बनाकर तेल में डीप फ्राई कर लें।
पोहे का नमकीन एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक है। इसे बनाने के लिए पोहे को हल्के तेल में या फिर ड्राई रोस्ट कर लें। साथ में मूंगफली, मखाने और काजू-बादाम भी ड्राई रोस्ट कर लें। सभी चीजों को एक साथ मिक्स करते हुए उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला एड करें। इस मिक्सचर को किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लें।
पोहा डोसा बहुत ही टेस्टी लगता है और फटाफट बन भी जाता है। इसे बनाने के लिए बराबर मात्रा में पोहा, सूजी और दही को मिक्स करें, नमक मिलाएं और भिगोकर 20 मिनट के लिए रख दें। फिर मिक्सर में पीसकर बैटर बना लें, इसमें जरा सा बेकिंग सोडा डालकर मिक्स करें। तवे पर तेल या घी की मदद से डोसा बनाकर तैयार कर लें।
सुबह या शाम के नाश्ते के लिए बनारसी चूड़ा मटर टेस्टी ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए तेल में तेज पत्ता, जीरा, कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च तड़का लें। साथ ही हरी मटर एड करें, इसमें नमक, गरम मसाला, काली मिर्च डालें। इसमें भिगोकर रखा हुआ पोहा मिलाएं। फ्रेश हरा धनिया, नींबू का रस डालकर सर्व करें।
कुछ मीठा खाने का मन है तो पोहे की मलाईदार खीर झटपट बन जाती है। इसे बनाने के लिए देसी घी में पोहा रोस्ट कर लें, फिर उसमें फुल क्रीम दूध एड करें। दूध को हल्का गाढ़ा होने तक पका लें, इसमें इलायची पाउडर और केसर के कुछ कतरे मिलाएं। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें।
पोहे आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं। इन्हें बनाने के लिए पोहे को 10-15 मिनट भिगोकर रख दें। तब तक उबले हुए आलू मैश करें, उनमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला और नींबू का रस मिलाएं। इसमें कॉर्न स्टार्च, नमक और पोहा एड करें। गोल गोल टिक्की की शेप दें और गर्म तेल में तल लें।
कुछ टेस्टी और लाइट खाने का मन है तो सूजी पोहा बाइट फटाफट बना सकती हैं। इसके लिए भिगोए हुए पोहे में सूजी, दही डालकर 10 मिनट रेस्ट करने दें। अब इसमें नमक और हरा धनिया एड करें और स्टीम कर लें। तेल में जीरा, राई के दाने, करी पत्ता, हींग, लाल मिर्च का तड़का लगाएं उसमें सूजी पोहा बाइट को फ्राई कर लें।