जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखना है तो 6 वर्कआउट करने से बचें, जानें क्या है ऑर्थोपेडिशियन की सलाह

सेहतमंद बने रहने के लिए डॉक्टर अकसर पौष्टिक भोजन के साथ नियमित वर्कआउट करने की सलाह भी देते हैं। नियमित व्यायाम ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जेएसएएमएस प्लस में प्रकाशित शोध के अनुसार, जिम-आधारित फिटनेस गतिविधियों के दौरान ही लोगों को बड़ी संख्या में चोटें लगती हैं, जबकि एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि वेट लिफ्टिंग के दौरान शरीर के सबसे अधिक घायल होने वाले अंग कंधे (7.4 प्रतिशत), घुटने (4.6 प्रतिशत) और कलाई (3.6 प्रतिशत) होती हैं।
शाल्बी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. जतिन सानंदिया से जानने की कोशिश करते हैं कि स्वस्थ जोड़ों को बनाए रखने और दर्द या चोट से बचने के लिए, आखिर कौन से 7 ऐसे वर्कआउट हैं, जिन्हें करने से बचना चाहिए। ऐसे व्यायाम जो फिटनेस के नजरिए से अच्छे तो लग सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें गलत तरीके से या बहुत ज्यादा तीव्रता से करने पर सेहत को नुकसान हो सकता है।
वैसे तो स्क्वैटिंग करना पैरों की ताकत के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत डीप स्क्वैटिंग, वो भी भारी वजन के साथ करने से घुटनों और कमर पर बहुत जोर पड़ता है। इससे घुटने की कार्टिलेज को नुकसान पहुंच सकता है और स्पाइन में खिंचाव आ सकता है।
कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप सिर के पीछे नीचे की ओर कोई वजन ले जाते हैं या जिससे गर्दन के पीछे दबाव पड़ता है, उससे परेशानी हो सकती है। ऐसा करने से कंधों की पोजीशन बिगड़ती है, जिससे रोटेटर कफ मसल के चोटिल होने और कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है।
वैसे तो कूदने को बहुत सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन अगर कंक्रीट से बनी कठोर फर्श पर जोर से कूदें, तो टखने, घुटने और हिप जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा करने से हर बार जोड़ों की सुरक्षा करने वाला कुशनिंग कार्टिलेज घिसता है।
किपिंग पुल-अप्स या ओलिंपिक वेटलिफ्टिंग जैसी गतिविधियों को करते समय अगर तरीके में कोई गड़बड़ी रह जाए, तो जोड़ों पर बहुत तेज दबाव पड़ता है। इससे कंधे और कमर में चोट लग सकती है।
डेडलिफ्ट से आपकी हैमस्ट्रिंग्स को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन पैरों को सीधा रखते हुए बहुत ज्यादा वजन उठाने से आपकी लोअर स्पाइन पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कमर दर्द या डिस्क की समस्या हो सकती है।
पेट के कुछ व्यायाम जैसे क्रंचेज, जिसमें कमर बहुत ज्यादा मुड़ती है, इनसे भी स्पाइनल डिस्क पर दबाव पड़ सकता है। इससे कमर दर्द और डिस्क की परेशानी का खतरा रहता है।