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उम्र से पहले चेहरे पर दिखने लगी हैं झुर्रियां! जानें त्वचा पर कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं

उम्र से पहले त्वचा पर झुर्रियां हो रही है, तो ये कोलेजन की कमी का कारण हो सकता है। कोलेजन की कमी के लिए आप कुछ फल-सब्जियां अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं।

Deepali SrivastavaMay 05, 2026 01:18 pm IST
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त्वचा पर कोलेजन की कमी

गलत खान-पान और धूल-मिट्टी के कारण त्वचा का कोलेजन कम होने लगता है, जिससे उम्र से पहले चेहरे की स्किन ढीली और बेजान दिखने लगती है। स्किन टाइटनिंग के लिए लोग कई मंहगे ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं लेकिन उनका असर भी कुछ ही समय के लिए रहता है। बता दें, कोलेजन एक प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, बालों और नाखूनों को मजबूत बनाता है। बढ़ती उम्र के साथ इसका लेवल कम होने लगता है लेकिन सही खान-पान से इसका स्तर मेंटेन किया जा सकता है। त्वचा पर झुर्रियां, ढीलापन, रूखापन और चमक की कमी कोलेजन कम होने के संकेत देते हैं। कोलेजन की कमी का कारण ऑयली खाना और गलत लाइफस्टाइल जैसे देर रात तक सोना, सही स्किन केयर ना चुनना हो सकता है। अगर आपके चेहरे पर भी झुर्रियां दिख रही हैं और त्वचा ढीली हो गई, तो कोलेजन की कमी को पूरा करने वाले फूड्स खाना शुरू कर दें।

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विटामिन C से भरपूर चीजें

आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद जैसी चीजों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इन चीजों को अपनी डेली डायट में शामिल करें। विटामिन सी स्किन पर ग्लो लाने में भी मदद करेगा और कोलेजन बूस्ट भी करेगा।

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प्रोटीन रिच फूड्स

दालें, पनीर, अंडे, सोया, चिकन जैसी चीजों में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है, जिसकी कमी पूरी करने के लिए प्रोटीन खाना भी पड़ेगा।

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हेल्दी फैट्स

स्किन को मॉइश्चर, इलास्टिसिटी और कोलेजन देने के लिए बादाम, अखरोट, अलसी के बीज खाएं। इन चीजों में हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कोलेजन बूस्ट करेंगे।

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हरी सब्जियां

पालक, मेथी, ब्रोकली खाएंगे तो कोलेजन बूस्ट होगा और ये स्किन को डैमेज से भी बचाते हैं। हरी सब्जियों में प्रोटीन, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं।

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मछली

नेचुरल कोलेजन और अमीनो एसिड से भरपूर होती है मछली। मछली खाने से स्किन पर ग्लो आएगा और कोलेजन भी बूस्ट होगा। अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो मछली जरूर खाएं।

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क्या ना करें

चीनी और प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाएं, ये कोलेजन तोड़ते हैं। इसके अलावा तला-भुना, मसालेदार खाना भी कम खाएं। इन चीजों से स्किन पर ऑयल बढ़ता है और कोलेजन कम होने लगता है।

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क्या करना चाहिए

सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं, जिसमें आप नींबू या आंवला का रस डालकर पी सकते हैं। रोजाना करीब 7-8 घंटे की नींद पूरी करें। धूप में जाने से पहले अच्छी SPF वाली सनस्क्रीन लगाएं। गर्मी में खासतौर पर खूब सारा पानी पिएं।

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