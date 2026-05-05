उम्र से पहले चेहरे पर दिखने लगी हैं झुर्रियां! जानें त्वचा पर कोलेजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं

त्वचा पर कोलेजन की कमी

गलत खान-पान और धूल-मिट्टी के कारण त्वचा का कोलेजन कम होने लगता है, जिससे उम्र से पहले चेहरे की स्किन ढीली और बेजान दिखने लगती है। स्किन टाइटनिंग के लिए लोग कई मंहगे ट्रीटमेंट्स लेने लगते हैं लेकिन उनका असर भी कुछ ही समय के लिए रहता है। बता दें, कोलेजन एक प्रोटीन है, जो त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, बालों और नाखूनों को मजबूत बनाता है। बढ़ती उम्र के साथ इसका लेवल कम होने लगता है लेकिन सही खान-पान से इसका स्तर मेंटेन किया जा सकता है। त्वचा पर झुर्रियां, ढीलापन, रूखापन और चमक की कमी कोलेजन कम होने के संकेत देते हैं। कोलेजन की कमी का कारण ऑयली खाना और गलत लाइफस्टाइल जैसे देर रात तक सोना, सही स्किन केयर ना चुनना हो सकता है। अगर आपके चेहरे पर भी झुर्रियां दिख रही हैं और त्वचा ढीली हो गई, तो कोलेजन की कमी को पूरा करने वाले फूड्स खाना शुरू कर दें।