खाने के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं 10 जगह, जानिए क्या है यहां का फेमस स्ट्रीट फूड

भारत का फेमस स्ट्रीट फूड

अगर आप चटपटा खाना खाने के शौकीन हैं तो आपको भारत की उन जगहों के बारे में जानना चाहिए जो अपने स्ट्रीट फूड के लिए फेमस हैं। इन जगहों में दिल्ली की चाट से लेकर लखनऊ के कबाब तक शामिल हैं। जानिए, स्ट्रीट फूड के लिए फेमस भारत की 10 जगहों के बारे में।