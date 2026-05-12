Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

दूसरों की शादी में पहनना है खुद का ब्राइडल लहंगा? अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

अगर आप अपने ब्राइडल लहंगे को किसी दूसरे की शादी में पहनने के बारे में सोच रही हैं तो इसे स्टाइल करने के लिए यहां दी गई टिप्स को अपनाएं। 

Avantika JainMay 12, 2026 11:07 pm IST
1/8

ब्राइडल लहंगे को कैसे स्टाइल करें

ब्राइडल लहंगे के साथ महिलाओं की काफी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए वह इसे हमेशा संजो कर रखती हैं। हालांकि, अपना शादी का लहंगा जब किसी दूसरे की शादी में पहनने की बात आती है तो अधिकतर महिलाएं कतराती हैं। लेकिन आप यहां बताई स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर बेफिक्र होकर अपने ब्राइडल लहंगे को पहन सकती हैं। नीचे देखें ब्राइडल लहंगा स्टाइल करने की टिप्स।

2/8

लहंगे से बनवाएं शरारा

अपने ब्राइडल लहंगे को रीडिजाइन करवाएं। इसके लिए लहंगे को एक घेरदार शरारा में सिलवाएं। इसके साथ एक शॉर्ट कुर्ती बनवाएं। लहंगे के बलाउज से लेस निकालें और इसे कुर्ती में लगवाएं।

3/8

हल्के दुपट्टे के साथ करें पेयर

ब्राइडल लहंगे का दुपट्टा काफी हैवी होता है, इसलिए इस दुपट्टे की जगह आप एक कम वर्क वाले मैचिंग दुपट्टे को पेयर करें। आप लहंगे के कलस से मैच करता सादा नेट, शिफॉन या ऑर्गेंजा दुपट्टा ले सकती हैं।

4/8

ब्लाउज के साथ एक्सपेरिमेंट करें

अगर आपका लहंगा बहुत भारी है, तो उसके साथ एक सिंपल सिल्क या रॉ-सिल्क का प्लेन ब्लाउज सिलवाएं। इस ब्लाउज को शर्ट स्टाइल या स्लीवलेस बनावा सकती हैं। ये लहंगे को ट्रेडिशनल के साथ कंटेंपरेरी लुक दे सकता है।

5/8

ज्वेलरी पहनें कम

शादी में आप गेस्ट हैं, इसलिए आपका लुक भी वैसा ही होना चाहिए। लहंगे के साथ भारी चोकर या भारी मांग-टीका न पहनें। इसके बजाय सिर्फ बड़े झुमके या एक नेकलेस पहनें।

6/8

मेकअप को हल्का रखें

दूसरों की शादी में अपना ब्राइडल लहंगा पहन रही हैं तो मेकअप को न्यूड या सॉफ्ट ग्लोई रखें। डार्क रेड लिपस्टिक से बचें क्योंकि वह अक्सर ब्राइडल वाइब देती है।

7/8

केन-केन हटवा दें

दुल्हन के लहंगे में बहुत ज्यादा घेरा देने के लिए नीचे केन-केन लगी होती है। इसे हटवाने से लहंगे का वॉल्यूम कम हो जाता है और वह एक नॉर्मल पार्टी वियर लहंगे जैसा दिख सकता है।

8/8

फ्यूजन आउटफिट बनाएं

लहंगे के ऊपर एक लंबी स्लिट वाली कुर्ती पहनें। इससे लहंगे की भारी कढ़ाई थोड़ी छिप जाएगी और फ्यूजन स्टाइल दिखेगा।

Fashion Tips
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलदूसरों की शादी में पहनना है खुद का ब्राइडल लहंगा? अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स