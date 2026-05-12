दूसरों की शादी में पहनना है खुद का ब्राइडल लहंगा? अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

ब्राइडल लहंगे को कैसे स्टाइल करें

ब्राइडल लहंगे के साथ महिलाओं की काफी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए वह इसे हमेशा संजो कर रखती हैं। हालांकि, अपना शादी का लहंगा जब किसी दूसरे की शादी में पहनने की बात आती है तो अधिकतर महिलाएं कतराती हैं। लेकिन आप यहां बताई स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर बेफिक्र होकर अपने ब्राइडल लहंगे को पहन सकती हैं। नीचे देखें ब्राइडल लहंगा स्टाइल करने की टिप्स।