दूसरों की शादी में पहनना है खुद का ब्राइडल लहंगा? अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

ब्राइडल लहंगे के साथ महिलाओं की काफी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए वह इसे हमेशा संजो कर रखती हैं। हालांकि, अपना शादी का लहंगा जब किसी दूसरे की शादी में पहनने की बात आती है तो अधिकतर महिलाएं कतराती हैं। लेकिन आप यहां बताई स्टाइलिंग टिप्स को अपनाकर बेफिक्र होकर अपने ब्राइडल लहंगे को पहन सकती हैं। नीचे देखें ब्राइडल लहंगा स्टाइल करने की टिप्स।
अपने ब्राइडल लहंगे को रीडिजाइन करवाएं। इसके लिए लहंगे को एक घेरदार शरारा में सिलवाएं। इसके साथ एक शॉर्ट कुर्ती बनवाएं। लहंगे के बलाउज से लेस निकालें और इसे कुर्ती में लगवाएं।
ब्राइडल लहंगे का दुपट्टा काफी हैवी होता है, इसलिए इस दुपट्टे की जगह आप एक कम वर्क वाले मैचिंग दुपट्टे को पेयर करें। आप लहंगे के कलस से मैच करता सादा नेट, शिफॉन या ऑर्गेंजा दुपट्टा ले सकती हैं।
अगर आपका लहंगा बहुत भारी है, तो उसके साथ एक सिंपल सिल्क या रॉ-सिल्क का प्लेन ब्लाउज सिलवाएं। इस ब्लाउज को शर्ट स्टाइल या स्लीवलेस बनावा सकती हैं। ये लहंगे को ट्रेडिशनल के साथ कंटेंपरेरी लुक दे सकता है।
शादी में आप गेस्ट हैं, इसलिए आपका लुक भी वैसा ही होना चाहिए। लहंगे के साथ भारी चोकर या भारी मांग-टीका न पहनें। इसके बजाय सिर्फ बड़े झुमके या एक नेकलेस पहनें।
दूसरों की शादी में अपना ब्राइडल लहंगा पहन रही हैं तो मेकअप को न्यूड या सॉफ्ट ग्लोई रखें। डार्क रेड लिपस्टिक से बचें क्योंकि वह अक्सर ब्राइडल वाइब देती है।
दुल्हन के लहंगे में बहुत ज्यादा घेरा देने के लिए नीचे केन-केन लगी होती है। इसे हटवाने से लहंगे का वॉल्यूम कम हो जाता है और वह एक नॉर्मल पार्टी वियर लहंगे जैसा दिख सकता है।
लहंगे के ऊपर एक लंबी स्लिट वाली कुर्ती पहनें। इससे लहंगे की भारी कढ़ाई थोड़ी छिप जाएगी और फ्यूजन स्टाइल दिखेगा।