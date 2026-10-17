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करवाचौथ लुक में आंखें दिखेंगी सबसे सुंदर, बस यहां बताए स्टेप्स से करें आई मेकअप

करवाचौथ पर अगर आप खुद से मेकअप करना चाहती हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं बेस्ट आई मेकअप लुक। ये लुक साड़ी और सूट के साथ क्रिएट किया जा सकता है। स्टेप्स में सीखिए इस लुक को कैसे क्रिएट करें।  

Avantika JainOct 17, 2026 04:31 pm IST
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सॉफ्ट ग्लैम पिंक आई मेकअप करने के स्टेप्स

करवाचौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके सजती संवरती हैं। इस दिन महिलाओं के बीच सबसे खूबसूरत दिखने की होड़ लगी रहती है। साड़ी से लेकर मेहंदी और मेकअप हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। कुछ महिलाएं तो इस दिन पार्लर से भी तैयार होकर आती हैं। लेकिन अगर आप पार्लर में रुपये खर्च नहीं करना चाहती हैं तो यहां स्टेप्स में सीखिए आंखों का सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- tinamahawarmakeupartist

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स्टेप 1

इस आई मेकअप को करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्ट पीच कलर का इस्तेमाल करना है। इस कलर को ट्रांजिशन शेड की तरह इस्तेमाल करते हुए आंखों के बाहरी हिस्से से अंदर की तरफ ले जाते हुए लगाएं।

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स्टेप 2

अब लाइट ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करें और इसे भी पीच कलर के साथ ब्लेंड करते हुए मर्ज कर लें।

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स्टेप 3

इस स्टेप के लिए डार्क ब्राउन शेड लें और फिर इसे आंखों के आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से लगा दें।

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स्टेप 4

अब शिमर शेड को हाफ लिड पर अप्लाई करें। इसे आप अपनी उंगली से लगाकर ही इस्तेमाल कर सकती हैं। हाफ लिड पर इसे लगाने का यही बेस्ट तरीका है।

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स्टेप 5

इस आई मेकअप में काले रंग के आई शैडो की जगह पिंक आईशैडो का इस्तेमाल किया है। इसके लिए मीडियम पिंक टोन वाले आईशैडोको आईलाइनर की तरह लगाएं।

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स्टेप 6

आंखों के मेकअप में वॉटरलाइन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके लिए पहले काजल लगाएं और फिर इसे पर्पल रंग के आईशैडो के साथ मर्ज कर दें।

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स्टेप 7

लास्ट में इस आईमेकअप को कम्पलीट करने के लिए प्रेस ग्लिटर लगाया गया है। करवाचौथ पर बेहतरीन आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए ये मेकअप बेस्ट है।

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