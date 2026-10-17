करवाचौथ लुक में आंखें दिखेंगी सबसे सुंदर, बस यहां बताए स्टेप्स से करें आई मेकअप

सॉफ्ट ग्लैम पिंक आई मेकअप करने के स्टेप्स

करवाचौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके सजती संवरती हैं। इस दिन महिलाओं के बीच सबसे खूबसूरत दिखने की होड़ लगी रहती है। साड़ी से लेकर मेहंदी और मेकअप हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। कुछ महिलाएं तो इस दिन पार्लर से भी तैयार होकर आती हैं। लेकिन अगर आप पार्लर में रुपये खर्च नहीं करना चाहती हैं तो यहां स्टेप्स में सीखिए आंखों का सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- tinamahawarmakeupartist