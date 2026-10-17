करवाचौथ लुक में आंखें दिखेंगी सबसे सुंदर, बस यहां बताए स्टेप्स से करें आई मेकअप

करवाचौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके सजती संवरती हैं। इस दिन महिलाओं के बीच सबसे खूबसूरत दिखने की होड़ लगी रहती है। साड़ी से लेकर मेहंदी और मेकअप हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। कुछ महिलाएं तो इस दिन पार्लर से भी तैयार होकर आती हैं। लेकिन अगर आप पार्लर में रुपये खर्च नहीं करना चाहती हैं तो यहां स्टेप्स में सीखिए आंखों का सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करने का तरीका। फोटो क्रेडिट- tinamahawarmakeupartist
इस आई मेकअप को करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्ट पीच कलर का इस्तेमाल करना है। इस कलर को ट्रांजिशन शेड की तरह इस्तेमाल करते हुए आंखों के बाहरी हिस्से से अंदर की तरफ ले जाते हुए लगाएं।
अब लाइट ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करें और इसे भी पीच कलर के साथ ब्लेंड करते हुए मर्ज कर लें।
इस स्टेप के लिए डार्क ब्राउन शेड लें और फिर इसे आंखों के आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरह से लगा दें।
अब शिमर शेड को हाफ लिड पर अप्लाई करें। इसे आप अपनी उंगली से लगाकर ही इस्तेमाल कर सकती हैं। हाफ लिड पर इसे लगाने का यही बेस्ट तरीका है।
इस आई मेकअप में काले रंग के आई शैडो की जगह पिंक आईशैडो का इस्तेमाल किया है। इसके लिए मीडियम पिंक टोन वाले आईशैडोको आईलाइनर की तरह लगाएं।
आंखों के मेकअप में वॉटरलाइन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके लिए पहले काजल लगाएं और फिर इसे पर्पल रंग के आईशैडो के साथ मर्ज कर दें।
लास्ट में इस आईमेकअप को कम्पलीट करने के लिए प्रेस ग्लिटर लगाया गया है। करवाचौथ पर बेहतरीन आई मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए ये मेकअप बेस्ट है।