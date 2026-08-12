तीज पार्टी में दिखना है सबसे ज्यादा हॉट, अपनाएं ये 7 टिप्स, लुक देख हर कोई जलेगा!

सावन में आने वाली हरियाली तीज पर महिलाएं अपने सहेलियों के साथ मिलकर झूला झूलती हैं, सावन के मलहार गीत गाती हैं, खाती-पीती हैं और मजेदार गेम्स खेलती हैं। अगर आप अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने वाली हैं और इस पार्टी में सबसे ज्यादा हॉट लुक पाना चाहती हैं तो हम आपके लिए कुछ 7 टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप तीज पार्टी में हॉट लुक पा सकती हैं। (फोटो क्रेडिट- lilcancerian)
लाल रंग की लिपस्टिक हॉट लुक पाने में मदद कर सकती है। पार्टी में इंडियन आउटफिट के साथ इस रंग की लिपस्टिक लगाएं। इसके साथ मेकअप को न्यूड रखें।
हॉट और ग्लैमरस लुक के लिए डीप वी-नेक, बैकलेस, स्लीवलेस और ब्रॅलेट स्टाइल ब्लाउज डिजाइन को चुनें। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन पहनकर आपको हॉट लुक पाने में मदद मिलेगी।
लहंगे के दुपट्टे को साधारण तरीके से ओढ़ने के बजाय, कंधे पर प्लीट बनाकर कमर पर एक स्टाइलिश बेल्ट से दुपट्टे को पिन करें। हॉट-आकर्षित लुक के लिए ये पैटर्न सबसे अच्छा है।
तीज पार्टी के लिए चंदेरी, ऑर्गेंजा या कॉटन-सिल्क ब्लेंड जैसे फैब्रिक चुनें, ग्रेसफ़ुल और फ्रेश लुक के लिए इस तरह का फैब्रिक सबसे अच्छा है।
अपनी आंखों को स्मज्ड काजल और अच्छी तरह से शेप की गई आइब्रो से उभारें। हॉट लुक के लिए चीकबोन्स पर ताजा पिंक या पीच पाउडर ब्लश लगाएं।
तीज पार्टी के लिए गहरे हरे रंग की कांच या लाख की चूड़ियों को कुंदन या फि पोलकी कंगन के साथ पेयर करें।
भले ही आपको खूले बाल पसंद हों लेकिन इन्हें कुछ एक तरफ कुछ फूलों को लगाना हॉट पाने में मददगार साबित हो सकता है।