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ऑरेंज रंग के लहंगे को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स, सबसे अलग दिखेगा आपका लुक

ऑरेंज रंग इन दिनों काफी ट्रेंड में है। अगर आप अपने घर की किसी शादी में ऑरेंज शेड के लहंगे को पहन रही हैं तो यहां जानिए इस रंग को स्टाइल करने की टिप्स। 

Avantika JainJun 09, 2026 10:13 pm IST
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ऑरेंज शेड के लहंगे को कैसे स्टाइल करें

ऑरेंज शेड का लहंगा इन दिनों शादियों और त्योहारों के लिए बेहद ट्रेंड में है। यह रंग हर किसी पर अच्छा लगता है। अगर आप इस रंग को पहनकर एक परफेक्ट लुक पाना चाहती हैं तो यहां 6 बेहतरीन टिप्स और आइडियाज हैं जो आपके काम आ सकते हैं।

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हैवी चोकर सेट

ऑरेंज शेड के लहंगे के साथ हैवी कुंदन का चोकर सेट पहन सकते हैं। इस रंग के साथ हरे रंग का सेट अच्छा लगता है।

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चुनें सही हेयरस्टाइल

ऑरेंज शेड के साथ ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है। इसलिए आप बालों को आजकल चल रही ट्रेंडी चोटियों में बांध सकते हैं।

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न्यूड या वॉर्म टोन मेकअप

ऑरेंज खुद में एक ब्राइट कलर है, इसलिए मेकअप को थोड़ा सटल न्यूड या वॉर्म टोन रखें। न्यूड लिपस्टिक या हल्की ब्राउनिश-ऑरेंज शेड की लिपस्टिक इस रंग के साथ खूब जमेगी।

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दुपट्टा स्टाइलिंग

ऑरेंज शेड के साथ दूसरा किसी कॉन्ट्रास्ट कलर जैसे पिंक या मिंट ग्रीन रंग के नेट दुपट्टा को पहनें।आप चाहें तो डबल दुपट्टा स्टाइल कर सकती हैं।

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सही फुटवियर चुनें

ऑरेंज लहंगे के साथ गोल्डन, रोज गोल्ड, जेड ग्रीन या एमराल्ड ग्रीन रंग की हील्स पहन सकते हैं।

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ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन

ऑरेंज लहंगे के साथ स्वीटहार्ट, डीप यू-नेक, प्लंजिंग वी-नेक, केप या ऑफ-शोल्डर स्टाइल का ब्लाउज काफी अच्छा लगेगा।

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