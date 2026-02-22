कम खर्च में घर चलाने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके, नहीं होगी उधारी, होगी बचत

कम खर्च में घर चलाने के तरीके

बहुत लोग शिकायत करते हैं कि उनके हाथ में चाहें जितने रुपये क्यों न आ जाएं लेकिन फिर भी महीने के आखिरी तक उनकी जेब खाली ही हो जाती है। ऐसा खराब मैनेजमेंट के कारण होता है। यहां हम कुछ तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप कम खर्च में घर चला सकते हैं और चाहें तो कुछ रुपयों को बचा भी सकते हैं। देखिए बचत करने के कुछ खास तरीके-