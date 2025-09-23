Follow desi tips to clean rusty iron pan to get it new shine with in few minutes लोहे की जंग लगी कड़ाही साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, मिनटों में हो जाएगी नई जैसी
लोहे की जंग लगी कड़ाही साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, मिनटों में हो जाएगी नई जैसी

Hack To Clean Rusty Iron Kadhai : लोहे की कढ़ाही कुछ दिन बाद जंग लगने से काली होकर खराब होने लगती है। अगर आपकी लोहे की कढ़ाही भी काली होकर खराब होने लगी है तो ये उपाय बिना रगड़े मिनटों में आपकी कढ़ाही को नया जैसा चमका सकता है।

Manju MamgainTue, 23 Sep 2025 08:18 PM
जंग लगी लोहे की कढ़ाही को चमकाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

लोहे की कढ़ाई के बिना भारतीय रसोई की कल्पना करना तक मुश्किल है। सर्दियों में बनाए जाने वाली हरी सब्जियों और साग के लिए अकसर महिलाएं लोहे की कढाई को ही पसंद करती हैं। लोहे की कढ़ाही ना सिर्फ खाने में स्वाद जोड़ती है बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि समस्या तब होने लगती है जब लोहे की कढ़ाही कुछ दिन बाद जंग लगने से काली होकर खराब होने लगती है। अगर आपकी लोहे की कढ़ाही भी काली होकर खराब होने लगी है तो ये उपाय बिना रगड़े मिनटों में आपकी कढ़ाही को नया जैसा चमका सकता है।

फिटकरी का पाउडर

लोहे की कड़ाही गैस पर रखकर उसमें एक कप पानी डालकर गर्म करें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें लगभग एक छोटी चम्मच फिटकरी के टुकड़े की बारीक पीसा हुआ पाउडर डालें। Pic Credit : Freepik

डिटर्जेंट पाउडर की लें मदद

अब पानी में एक छोटा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाने के बाद पानी को 5 मिनट तक और झाग बनने तक उबलने दें।

झागदार पानी

अब एक चम्मच की मदद से झागदार पानी को किनारों पर फैलाएं ताकि पूरी कढ़ाई में डिटर्जेंट का पानी लग जाए और जंग और जमी हुई मैल साफ होने लगे। अब गैस बंद करके कड़ाही को थोड़ा ठंडा होने दें। Pic Credit : Freepik

स्टील के स्क्रबर से रगड़ें

अब फिटकरी के पानी को एक कटोरे में निकालकर कढ़ाई को स्टील के स्क्रबर से हल्के से रगड़ें। इसके बाद कढ़ाही को साफ पानी से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। Pic Credit : Freepik

जंग लगने से बचाने के टिप्स

लोहे की कढ़ाही को भविष्य में जंग लगने से बचाने के लिए कढ़ाही की सतह पर सरसों के तेल की एक पतली परत मलें। Pic Credit : Freepik

इस टिप को फॉलो करने के फायदे

लोहे की कड़ाही बिना ज्यादा मेहनत किए मिनटों में चमक उठती है। इसके अलावा कढ़ाही को घंटों तक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह उपाय जंग और काले अवशेष, दोनों को प्रभावी ढंग से हटाता है। Pic Credit : Freepik

