लोहे की जंग लगी कड़ाही साफ करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, मिनटों में हो जाएगी नई जैसी

जंग लगी लोहे की कढ़ाही को चमकाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

लोहे की कढ़ाई के बिना भारतीय रसोई की कल्पना करना तक मुश्किल है। सर्दियों में बनाए जाने वाली हरी सब्जियों और साग के लिए अकसर महिलाएं लोहे की कढाई को ही पसंद करती हैं। लोहे की कढ़ाही ना सिर्फ खाने में स्वाद जोड़ती है बल्कि सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है। हालांकि समस्या तब होने लगती है जब लोहे की कढ़ाही कुछ दिन बाद जंग लगने से काली होकर खराब होने लगती है। अगर आपकी लोहे की कढ़ाही भी काली होकर खराब होने लगी है तो ये उपाय बिना रगड़े मिनटों में आपकी कढ़ाही को नया जैसा चमका सकता है।