खाने के लिए 3 महीने तक अपनाएं आयुर्वेदिक रूल, बीमारियां खुद होने लगेंगी दूर

आयुर्वेदिक ईटिंग हैबिट्स

आयुर्वेद के मुताबिक सही खाने को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है। अगर रोजाना के खाने का समय, मात्रा और तरीका सही कर लें तो शरीर लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। यहां खाने के लिए आयुर्वेदिक रूल को जानें जिसे 3 महीने तक लगातार अपनाने से बीमारियां दूर होने लगेंगी।