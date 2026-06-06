खाने के लिए 3 महीने तक अपनाएं आयुर्वेदिक रूल, बीमारियां खुद होने लगेंगी दूर

आयुर्वेद के मुताबिक सही खाने को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है। अगर रोजाना के खाने का समय, मात्रा और तरीका सही कर लें तो शरीर लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। यहां खाने के लिए आयुर्वेदिक रूल को जानें जिसे 3 महीने तक लगातार अपनाने से बीमारियां दूर होने लगेंगी।
बिना भूख के बार-बार खाना अग्नि को कमजोर करता है, जिससे गैस, अपच और थकान बढ़ सकती है।
बासी, बहुत ज्यादा ठंडा या बार-बार गरम किया खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह का खाना शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने का काम करता है।
मोबाइल देखते हुए या जल्दी-जल्दी खाने से बचें। इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं।
आयुर्वेद कहते है कि खाना 50 परसेंट खाना चाहिए और 25 परसेंट पानी पिएं। इसके अलावा 25 प्रतिशत तक पेट खाली होना चाहिए। इससे पाचन सही रहता है।
सोने से 2 या 3 घंटे पहले हल्का खाना खाएं। पाचन के लिए इसे बेहतर माना जाता है।
सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए। फल, दलिया, अंकुरित बीज, मखाना और सत्तू जैसे हल्के खाने को फायदेमंद माना जाता है।