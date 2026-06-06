Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

खाने के लिए 3 महीने तक अपनाएं आयुर्वेदिक रूल, बीमारियां खुद होने लगेंगी दूर

हर कोई बीमारियों को खुद से दूर रखना चाहता है। अगर आप भी खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं तो तीन महीने तक खाने के लिए आयुर्वेदिक रूल को अपनाएं। यहां बता रहे हैं आयुर्वेदिक खाने की रूल-

Avantika JainJun 06, 2026 07:22 pm IST
1/7

आयुर्वेदिक ईटिंग हैबिट्स

आयुर्वेद के मुताबिक सही खाने को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है। अगर रोजाना के खाने का समय, मात्रा और तरीका सही कर लें तो शरीर लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। यहां खाने के लिए आयुर्वेदिक रूल को जानें जिसे 3 महीने तक लगातार अपनाने से बीमारियां दूर होने लगेंगी।

2/7

भूख लगने पर खाएं

बिना भूख के बार-बार खाना अग्नि को कमजोर करता है, जिससे गैस, अपच और थकान बढ़ सकती है।

3/7

ताजा और गर्म खाना खाएं

बासी, बहुत ज्यादा ठंडा या बार-बार गरम किया खाना नहीं खाना चाहिए। इस तरह का खाना शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने का काम करता है।

4/7

शांत मन से खाएं

मोबाइल देखते हुए या जल्दी-जल्दी खाने से बचें। इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं।

5/7

कितना खाएं

आयुर्वेद कहते है कि खाना 50 परसेंट खाना चाहिए और 25 परसेंट पानी पिएं। इसके अलावा 25 प्रतिशत तक पेट खाली होना चाहिए। इससे पाचन सही रहता है।

6/7

रात का खाना जल्दी खाएं

सोने से 2 या 3 घंटे पहले हल्का खाना खाएं। पाचन के लिए इसे बेहतर माना जाता है।

7/7

सुबह का नाश्ता हल्का

सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए। फल, दलिया, अंकुरित बीज, मखाना और सत्तू जैसे हल्के खाने को फायदेमंद माना जाता है।

Fitness Tips Healthy Body
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलखाने के लिए 3 महीने तक अपनाएं आयुर्वेदिक रूल, बीमारियां खुद होने लगेंगी दूर