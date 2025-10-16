घेरवाले लहंगे क्या हो गए पुराने? मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नजर आया नया फैशन

लहंगे का न्यू ट्रेंड दिखा

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जेन जी से लेकर ओल्ड वर्ल्ड चार्म रेखा और हेमामालिनी जैसी एक्ट्रेसेज ने शिरकत की। सबसे खास बात कि वो मनीष मल्होत्रा के ब्यूटीफुल क्रिएशन में रेडी किसी म्यूज से कम नहीं दिखीं। चमकते और जगमगाते डिजाइनर कलेक्शन के साथ लहंगे का नया ट्रेंड भी दिखा। जिसे न्यू एक्ट्रेजेस फॉलो करते दिखीं। अनन्या पांडे से लेकर अलाया और तारा सुतारिया इस न्यू ट्रेंड वाले लहंगे में दिखी। तो अगर आप अभी भी ए लाइन लहंगा खरीदने की सोच रही हैं तो जरा इन लुक्स को जरूर देख लें। ( सभी इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)