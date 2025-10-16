घेरवाले लहंगे क्या हो गए पुराने? मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नजर आया नया फैशन

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में जेन जी से लेकर ओल्ड वर्ल्ड चार्म रेखा और हेमामालिनी जैसी एक्ट्रेसेज ने शिरकत की। सबसे खास बात कि वो मनीष मल्होत्रा के ब्यूटीफुल क्रिएशन में रेडी किसी म्यूज से कम नहीं दिखीं। चमकते और जगमगाते डिजाइनर कलेक्शन के साथ लहंगे का नया ट्रेंड भी दिखा। जिसे न्यू एक्ट्रेजेस फॉलो करते दिखीं। अनन्या पांडे से लेकर अलाया और तारा सुतारिया इस न्यू ट्रेंड वाले लहंगे में दिखी। तो अगर आप अभी भी ए लाइन लहंगा खरीदने की सोच रही हैं तो जरा इन लुक्स को जरूर देख लें। ( सभी इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
शनाया कपूर ने मनीष मल्होत्रा के स्पेशल क्रिएशन को कैरी किया। जिस पर जालीदार तारों के साथ पर्ल का काम था। लेकिन इस लहंगे को फिगर हगिंग लुक में रेडी किया गया है। जो स्लिम शनाया पर ब्यूटीफुल दिख रहा है।
अनन्या पांडे ने भी पर्ल और स्वारोस्की डिजाइन वाले लहंगे को कैरी किया है। जो पूरी तरह से स्ट्रेट फिट है और इस तरह के लहंगे में चलना-फिरना भी जरा मुश्किल ही होगा। मनीष मल्होत्रा के इस कलेक्शन में ब्यूटीफुल पर्ल डिटेलिंग के किनारों वाला दुपट्टा काफी इंटरेस्टिंग है।
वहीं तारा सुतारिया भी जालों वाली कढ़ाई से बने इस लहंगे को स्ट्रेट फिट लुक में कैरी करते नजर आईं। जिसके साथ छोटू सा ऑफ शोल्डर ब्लाउज हॉट लुक दे रहा है।
एक्ट्रेस अलाया एफ ने लहंगे में घेर ऐड करवाने की बजाय बचे कपड़ों से पॉकेट ऐड करवा रखा है। तो अगर आप लहंगे को नए लुक में कैरी करना चाहती है तो पॉकेट वाले लहंगे के बारे में जरूर सोच लें।
केवल मनीष मल्होत्रा ही नहीं बल्कि बाकी डिजाइनर भी इन दिनों फ्लेयर, घेर वाले और ए लाइन लहंगे से हटकर ट्राई कर रहे हैं। तारा सुतारिया का ये फिश टेल लहंगा परफेक्ट वेडिंग ड्रेस हो सकती है।
प्लीटेड लुक वाली स्कर्ट जिससे थोती लुक क्रिएट होता है। इन दिनों ट्रेंड में है तो अगर आप स्पेशल वेडिंग गेस्ट हैं तो कुशा कपिला के इस तरह के लुक को लहंगे की बजाय कॉपी कर सकती हैं। तो फ्लेयर वाले हैवी लहंगा खरीदने से पहले इन लेटेस्ट ट्रेंड पर भी जरूर गौर कर लें। जिससे वेडिंग में मिले ट्रेंडी लुक।