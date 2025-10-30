Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलफिटनेस एक्सपर्ट ने बताईं 10 गलतियां जो नहीं घटने देतीं वजन, चौथे नंबर वाली चूक ज्यादातर लोग करते हैं

फिटनेस एक्सपर्ट ने बताईं 10 गलतियां जो नहीं घटने देतीं वजन, चौथे नंबर वाली चूक ज्यादातर लोग करते हैं

वजन कम करने को लेकर सोशल मीडिया पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। परेशान इसे बिना सोचे फॉलो भी कर सकता है। कुछ तरीके भले आपका वजन तुरंत घटा दें लेकिन आगे फिर तेजी से वजन बढ़ने का खतरा रहता है। अब फिटनेस एक्सपर्ट ने बताया है कि क्या करें।

Kajal SharmaThu, 30 Oct 2025 04:00 PM
1/11

वजन कम करने में ना करें ये गलतियां

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिटनेस एक्सपर्ट राज गनपथ का ये पोस्ट आपके काफी काम आ सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो मिथ बताएं हैं जिन्हें लोग वेट लॉस में कारगर समझते हैं। इनमें जंक फूड एकदम बंद करने से लेकर 10 हजार स्टेप्स चलने तक कई बातें शामिल हैं। ऐसा करने से आपका वजन कम होगा और आप इसे मेनटेन भी रख पाएंगे।

2/11

एक्सरसाइज कितनी?

राज ने पहला पॉइंट बताया है कि लोग सोचते है हर दिन जबरदस्त एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है। हालांकि हफ्ते में 3 से 5 बार ही एक्सरसाइज करना पर्याप्त है।

3/11

बंद करना है कार्ब्स?

वजन कम करने के लिए कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट एकदम बंद कर देते हैं। ये गलत है। कार्ब्स से एनर्जी मिलती है। वजन कम करना है तो इसकी मात्रा कम कर दें।

4/11

कितनी वॉक?

लोगों को लगता है कि वजन कम करने के लिए 10 हजार स्टेप्स करना जरूरी है। लेकिन अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं तो काम बन जाता है। जैसे वॉक करते रहे हैं और पूरे दिन चलते-फिरते रहें।

5/11

बंद करना है जंक फूड?

जंक फूड एकदम छोड़ना भी जरूरी नहीं। जंक फूड कम बार और कम मात्रा में खाएं। ताकि आपको क्रेविंग्स ना हों।

6/11

सिर्फ सलाद खाकर रहें?

कुछ लोग बैलेंसड फूड लेने के बजाय सिर्फ सलाद खाकर जीने लगते हैं। ये गलत है। ऐसा ना करके खाने में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें।

7/11

सिर्फ प्रोटीन खाएं?

कई लोग सोचते हैं सिर्फ ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना है। ऐसा न करके हर खाने के साथ प्रोटीन जरूर लें।

8/11

खूब पानी पिएं?

खूब पानी पिएं, यह भी जरूरी नहीं। आप कुछ लीटर पानी पिएं वही पर्याप्त है।

9/11

लो कैलोरी डायट सही?

लो कैलोरी डायट से वजन कम नहीं होगा बल्कि आप जो खा रहे हैं पेट भरने से पहले खाना वजन कम कर दें।

10/11

8 घंटे सोएं?

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नींद नहीं पूरी होगी तो वजन नहीं घटेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे ही सोएं। सबकी स्लीप साइकल अलग होती है। आप उतना सोए जब सोकर उठने में रिफ्रेश फील करें।

11/11

डटकर मेहनत करें?

कई लोग सोचते हैं एकदम अनुशासन में रहें और पूरा जोर लगा दें तभी ये गोल अचीव होगा। जबकि अगर आप धैर्य और ध्यान रखेंगे तो वजन आसानी से कम हो जाएगा।

