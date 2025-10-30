फिटनेस एक्सपर्ट ने बताईं 10 गलतियां जो नहीं घटने देतीं वजन, चौथे नंबर वाली चूक ज्यादातर लोग करते हैं

वजन कम करने में ना करें ये गलतियां

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिटनेस एक्सपर्ट राज गनपथ का ये पोस्ट आपके काफी काम आ सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो मिथ बताएं हैं जिन्हें लोग वेट लॉस में कारगर समझते हैं। इनमें जंक फूड एकदम बंद करने से लेकर 10 हजार स्टेप्स चलने तक कई बातें शामिल हैं। ऐसा करने से आपका वजन कम होगा और आप इसे मेनटेन भी रख पाएंगे।