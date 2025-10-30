फिटनेस एक्सपर्ट ने बताईं 10 गलतियां जो नहीं घटने देतीं वजन, चौथे नंबर वाली चूक ज्यादातर लोग करते हैं

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिटनेस एक्सपर्ट राज गनपथ का ये पोस्ट आपके काफी काम आ सकता है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वो मिथ बताएं हैं जिन्हें लोग वेट लॉस में कारगर समझते हैं। इनमें जंक फूड एकदम बंद करने से लेकर 10 हजार स्टेप्स चलने तक कई बातें शामिल हैं। ऐसा करने से आपका वजन कम होगा और आप इसे मेनटेन भी रख पाएंगे।
राज ने पहला पॉइंट बताया है कि लोग सोचते है हर दिन जबरदस्त एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है। हालांकि हफ्ते में 3 से 5 बार ही एक्सरसाइज करना पर्याप्त है।
वजन कम करने के लिए कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट एकदम बंद कर देते हैं। ये गलत है। कार्ब्स से एनर्जी मिलती है। वजन कम करना है तो इसकी मात्रा कम कर दें।
लोगों को लगता है कि वजन कम करने के लिए 10 हजार स्टेप्स करना जरूरी है। लेकिन अगर आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं तो काम बन जाता है। जैसे वॉक करते रहे हैं और पूरे दिन चलते-फिरते रहें।
जंक फूड एकदम छोड़ना भी जरूरी नहीं। जंक फूड कम बार और कम मात्रा में खाएं। ताकि आपको क्रेविंग्स ना हों।
कुछ लोग बैलेंसड फूड लेने के बजाय सिर्फ सलाद खाकर जीने लगते हैं। ये गलत है। ऐसा ना करके खाने में सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें।
कई लोग सोचते हैं सिर्फ ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाना है। ऐसा न करके हर खाने के साथ प्रोटीन जरूर लें।
खूब पानी पिएं, यह भी जरूरी नहीं। आप कुछ लीटर पानी पिएं वही पर्याप्त है।
लो कैलोरी डायट से वजन कम नहीं होगा बल्कि आप जो खा रहे हैं पेट भरने से पहले खाना वजन कम कर दें।
कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नींद नहीं पूरी होगी तो वजन नहीं घटेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे ही सोएं। सबकी स्लीप साइकल अलग होती है। आप उतना सोए जब सोकर उठने में रिफ्रेश फील करें।
कई लोग सोचते हैं एकदम अनुशासन में रहें और पूरा जोर लगा दें तभी ये गोल अचीव होगा। जबकि अगर आप धैर्य और ध्यान रखेंगे तो वजन आसानी से कम हो जाएगा।