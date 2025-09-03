festival or fast know 5 delicious indian sweets made with vegetables people liked a lot combination of taste and health त्योहार हो या व्रत खूब पसंद की जाती है सब्जियों से बनी ये मिठाइयां, स्वाद सेहत का है कॉम्बो
Sweets Made With Vegetables : आज आपको कुछ ऐसी मिठाइयों के बारे में बताने वाले हैं जो मौसमी सब्जियों से बनकर तैयार होती हैं। ये मिठाइयां खाने में इतनी टेस्टी होती हैं कि इनका स्वाद एक बार चखने वाला लंबे समय तक इनका नाम याद रखता है।

Manju MamgainWed, 3 Sep 2025 02:52 PM
सब्जियों से बनी भारतीय मिठाइयां

व्रत हों या कोई तीज-त्योहार, भारत में प्रसाद से लेकर मुंह मीठा करवाने तक के लिए, कई तरह की मिठाइयां बनाकर खाई जाती हैं। आमतौर पर बाजार में मिलने वाली ज्यादातर मिठाइयां मावा और दूध से तैयार की जाती है। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी मिठाइयों के बारे में बताने वाले हैं जो मौसमी सब्जियों से बनकर तैयार होती हैं। ये मिठाइयां खाने में इतनी टेस्टी होती हैं कि इनका स्वाद एक बार चखने वाला लंबे समय तक इनका नाम याद रखता है।

परवल की मिठाई

परवल से बनाई जाने वाली मिठाई ना सिर्फ दिखने में बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी होती है। इस मिठाई को बनाते समय इसमें कटे हुए पिस्ते, बादाम और मीठे मावे की स्टफिंग भरी जाती है। यह मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाती है। Pic Credit: Pinterest

पेठा

पेठा एक भारतीय मिठाई है जो सफेद कद्दू (जिसे ऐश गॉर्ड या विंटर मेलन भी कहते हैं) से बनाई जाती है। यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए पेठा के टुकड़ों को चूने के पानी में भिगोकर उबाला जाता है और फिर चीनी की चाशनी में तब तक भिगोया जाता है जब तक कि यह पारदर्शी और मीठा न हो जाए। Pic Credit: Shutterstock

लौकी का हलवा

लौकी का हलवा कद्दूकस की हुई लौकी से बनाकर तैयार किया जाता है, इसे घी में तब तक भूना जाता है जब तक कि उसमें से नमी न निकल जाए। फिर इसे फुल-क्रीम दूध, चीनी, मेवे और इलायची पाउडर के साथ पकाया जाता है। Pic Credit: Shutterstock

चुकंदर का हलवा

चुकंदर का हलवा बनाने के लिए, चुकंदर को कद्दूकस करके घी में भूना जाता है। चुकंदर को तब तक पकाएंजब तक उसका कच्चापन खत्म न हो जाए। इसके बाद, इसमें दूध, चीनी और मेवे डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। Pic Credit: Shutterstock

टमाटर की बर्फी

यह बर्फी पके टमाटर, चीनी, मावा और घी से बनाई जाती है। यह बर्फी खाने स्वादिष्ट होती है, जिसमें टमाटर का तीखापन और मावा चीनी की मिठास सब एक साथ मिलता है। Pic Credit: Shutterstock

कद्दू का हलवा

कद्दू का हलवा एक मन और जुबान को सुकून देने वाली भारतीय मिठाई है जो कद्दूकस किए हुए कद्दू, दूध, चीनी और घी से बनाई जाती है। Pic Credit: Shutterstock

