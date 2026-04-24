सिंपल प्लाजो लगेंगे बोरिंग! इस बार मास्टर जी से सिलवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन, देखें फोटो!

प्लाजो आजकल हर लड़की के वॉर्डरोब का हिस्सा बन गया है। खासतौर से कुर्ती के साथ अब सलवार की जगह ज्यादातर गर्ल्स प्लाजो सिलवाना ही प्रिफर करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं और स्टाइलिश लुक भी देते हैं। हालांकि अब प्लाजो के साथ भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं। सिंपल डिजाइन की जगह कट वर्क और लेस वर्क वाले प्लाजो ट्रेंड में आ गए हैं, जो काफी ज्यादा फैंसी लुक देते हैं। अगर आप भी नया सूट सिलवाने जा रही हैं तो प्लाजो के ये डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं। ऐसा प्लाजो आपके सूट को डिजाइनर बना देगा। (All Images Credit- Pinterest)
ड्रेस हो या कुर्ता, साइड स्लिट उन्हें काफी फैंसी बना देता है। इसी तरह से आप प्लाजो में भी साइड स्लिट वर्क करा सकती हैं, बहुत ही ट्रेंडी सा लुक आता है। डेली वियर के प्लाजो हम आमतौर पर सिंपल सिलवा लेते हैं, उसकी जगह ये डिजाइन एकदम परफेक्ट रहेगा।
प्लाजो को सिंपल रखने की बजाय आप कुछ इस तरह से ट्रेंडी सा कट वर्क करा सकती हैं। सिंपल प्रिंटेड सूट को डिजाइनर लुक देना का ये एक परफेक्ट तरीका है। डेली वियर हो या किसी खास मौके के लिए सूट सिलवा रही हों, ये फैंसी डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा।
आप चाहें तो प्लाजो की मोहरी पर डिजाइनर लेस लगवा सकती हैं। ये भी काफी ज्यादा फैंसी लगती है। डेली वियर का प्लाजो है तो थोड़ी सिंपल लेस अटैच करा सकती हैं, वहीं कोई खास सूट है तो डिजाइनर लेस से प्लाजो के लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाया जा सकता है।
प्लाजो का बॉर्डर सिंपल रखने के बजाए आप स्कैलप कट वर्क वाली मोहरी सिलवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है और देखने में भी काफी पॉलिश्ड सा लुक देता है। डेली वियर के लिए आमतौर पर ऐसे ही सोबर और एलिगेंट डिजाइन परफेक्ट रहते हैं।
प्लाजो के लिए थोड़ा अलग हटकर डिजाइन खोज रही हैं तो ये वाला पैटर्न एक बार जरूर ट्राई कर सकती हैं। इसमें काफी यूनिक सा कट वर्क है, जो प्लाजो को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देगा। सिंपल सूटों की कीमत बढ़ानी हो तो ऐसे ही कट वर्क पैटर्न सुंदर लगते हैं।
प्लाजो को डिजाइनर लुक देने का एक तरीका ये भी है कि आप इसके बॉर्डर पर मैचिंग बीड्स वाली लेस या पॉमपॉम अटैच करा सकती हैं। ये काफी ज्यादा फैंसी लगता है। कहीं आने जाने के लिए सूट स्टिच करा रही हैं तो ये वाला पैटर्न एकदम परफेक्ट रहेगा।
ये बो पैटर्न वाला प्लाजो काफी डिजाइनर और स्टाइलिश लुक देगा। सिंपल कॉटन फैब्रिक का सूट है तो प्लाजो पर ये डिजाइन बनवा सकती हैं, पूरे सूट का लुक इन्हैंस हो जाएगा। डेली वियर के लिए भी ये परफेक्ट डिजाइन है।
कट वर्क में ही आप ये फैंसी डिजाइन भी पिक कर सकती हैं। ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न लगता है। आप चाहें तो ब्लैक, व्हाइट और बेज जैसे कुछ बेसिक कलर्स में ऐसे प्लाजो स्टिच करा के रख सकती हैं। ये आराम से आपकी हर कुर्ती के साथ चल जाएंगे।