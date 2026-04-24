सिंपल प्लाजो लगेंगे बोरिंग! इस बार मास्टर जी से सिलवाएं ये 8 फैंसी डिजाइन, देखें फोटो!

प्लाजो के फैंसी डिजाइन सेव कर लें

प्लाजो आजकल हर लड़की के वॉर्डरोब का हिस्सा बन गया है। खासतौर से कुर्ती के साथ अब सलवार की जगह ज्यादातर गर्ल्स प्लाजो सिलवाना ही प्रिफर करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं और स्टाइलिश लुक भी देते हैं। हालांकि अब प्लाजो के साथ भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं। सिंपल डिजाइन की जगह कट वर्क और लेस वर्क वाले प्लाजो ट्रेंड में आ गए हैं, जो काफी ज्यादा फैंसी लुक देते हैं। अगर आप भी नया सूट सिलवाने जा रही हैं तो प्लाजो के ये डिजाइन सेव कर के रख सकती हैं। ऐसा प्लाजो आपके सूट को डिजाइनर बना देगा। (All Images Credit- Pinterest)