Chikankari Suit Design: पुरानी चिकनकारी साड़ी से बन जाएंगे सूट, टेलर को दिखाएं ये 7 फोटो और पाएं डिजाइनर लुक

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 5वें गोल्ड गाला में अमित अग्रवाल के मॉर्डन गाउन को इंडियन कल्चर के साथ कैरी किया। उनका यह कॉउचर गाउन 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से तैयार की गई थी। चिकनकारी साड़ी का ट्रेंड आज भी खूब चल रहा है और पहले हर महिला इसे पहनना पसंद करती थी। अगर आपकी मां-दादी-नानी की पुरानी चिकनकारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, तो आप खूबसूरत सूट बनवाकर पहन सकती हैं। चिकनकारी साड़ी से शरारा, स्ट्रेट, अनारकली जैसे कई सूट पैटर्न आसानी से सिलकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आपको चिकनकारी सूट के कुछ खूबसूरत डिजाइन्स दिखाते हैं।
व्हाइट चिकनकारी सूट हमेशा से महिलाओं की पहली पसंद रहा है। इसकी नाजुक कढ़ाई और सिंपल एलिगेंस इसे शादी, फेस्टिवल और कैज़ुअल फंक्शन के लिए परफेक्ट बनाती है। अगर आपके पास पुरानी चिकनकारी साड़ी है, तो उससे खूबसूरत स्ट्रेट कट या अनारकली सूट तैयार किया जा सकता है। जैसे फोटो में दिख रहा स्ट्रेट सूट सुंदर लग रहा है।
पाउडर ब्लू, पिंक, पीच और लैवेंडर जैसे पेस्टल कलर आजकल काफी ट्रेंड में हैं। चिकनकारी साड़ी से बना पेस्टल सूट मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों लुक देता है। इसे पलाज़ो या पैंट स्टाइल के साथ कैरी किया जा सकता है।
चिकनकारी साड़ी अगर ग्रीन या किसी हल्के रंग में है, तो आप स्ट्रेट सूट सिलवाएं और नीचे का प्लाजो भी डिजाइनर लुक में रखें। नेट वाला दुपट्टा इस पर खूब जचेगा।
चिकनकारी साड़ी से आप शॉर्ट हाइट वाली कुर्ती और पैंट भी सिलवा सकती हैं। आजकल लड़कियां चिकनकारी कुर्तियां खूब पहन रही हैं और पुरानी साड़ी से बनी इस तरह की कुर्ती आपको परफेक्ट लुक देगी।
चिकनकारी साड़ी में अगर मिरर या सितारे लगे हुए हैं, तो पार्टी वियर शरारा सूट रेडी करवा लें। फुल स्लीव्स स्टाइल में ये शरारा सूट घेरदार प्लाजो के साथ अच्छा लगेगा। आप किसी भी खास फंक्शन में पहनकर जा सकती हैं।
चिकनकारी साड़ी अगर नेट वाली है, तो आप अंदर अस्तर लगवाकर सूट सिलवाएं। आस्तीन में अलग से फ्रिल वाली स्लीव्स बनवा सकती हैं और सिंपल भी रख सकती हैं। डिजाइनर पैंट या प्लाजो आपको मार्केट से मिल जाएंगे।
एक्ट्रेस ने चिकनकारी फैब्रिक वाला अनारकली लॉन्ग सूट पहना हुआ है, जिसे साइड दुपट्टे के साथ पेयर किया है। टेलर से आप इस तरह का डिजाइन भी सिलवा सकती हैं। ये एलिगेंट और अट्रैक्टिव लुक देगा।