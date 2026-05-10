Chikankari Suit Design: पुरानी चिकनकारी साड़ी से बन जाएंगे सूट, टेलर को दिखाएं ये 7 फोटो और पाएं डिजाइनर लुक

पुरानी चिकनकारी साड़ी का यूज

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने 5वें गोल्ड गाला में अमित अग्रवाल के मॉर्डन गाउन को इंडियन कल्चर के साथ कैरी किया। उनका यह कॉउचर गाउन 20 साल पुरानी चिकनकारी साड़ी से तैयार की गई थी। चिकनकारी साड़ी का ट्रेंड आज भी खूब चल रहा है और पहले हर महिला इसे पहनना पसंद करती थी। अगर आपकी मां-दादी-नानी की पुरानी चिकनकारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, तो आप खूबसूरत सूट बनवाकर पहन सकती हैं। चिकनकारी साड़ी से शरारा, स्ट्रेट, अनारकली जैसे कई सूट पैटर्न आसानी से सिलकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आपको चिकनकारी सूट के कुछ खूबसूरत डिजाइन्स दिखाते हैं।