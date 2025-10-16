दीवाली पार्टी में ग्लैमर: माधुरी दीक्षित की ट्रेंडी और शाइनिंग साड़ियां, फैशन टिप्स

दीवाली का त्योहार और माधुरी की साड़ियों का जलवा

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित सिर्फ अपनी मुस्कान और अदाओं के लिए ही नहीं बल्कि क्लासिक फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। खासतौर पर माधुरी का साड़ी स्टाइल एक नंबर होता है और उनके लुक्स की चर्चा भी हर जगह होती है। ट्रेडिशनल लुक में ट्विस्ट देना माधुरी बखूबी जानती हैं और लेटेस्ट साड़ी फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं। इस दीवाली अगर आप पार्टी में ग्लैमरस और एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो माधुरी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। सिल्क, कांजीवरम, फ्लोरल और सीक्वेन तक, उनकी वॉर्डरोब में लगभग हर तरह की साड़ियां हैं।