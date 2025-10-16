दीवाली पार्टी में ग्लैमर: माधुरी दीक्षित की ट्रेंडी और शाइनिंग साड़ियां, फैशन टिप्स

Hindustan Hindi News
दीवाली का त्योहार रोशनी का पर्व है जहां साज-सजावट और फैशन की पूरी धूम रहती है। दीवाली पार्टी के लिए आप माधुरी दीक्षित के क्लासिक साड़ी लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।

Shubhangi GuptaThu, 16 Oct 2025 03:22 PM
दीवाली का त्योहार और माधुरी की साड़ियों का जलवा

बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित सिर्फ अपनी मुस्कान और अदाओं के लिए ही नहीं बल्कि क्लासिक फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। खासतौर पर माधुरी का साड़ी स्टाइल एक नंबर होता है और उनके लुक्स की चर्चा भी हर जगह होती है। ट्रेडिशनल लुक में ट्विस्ट देना माधुरी बखूबी जानती हैं और लेटेस्ट साड़ी फैशन ट्रेंड्स भी सेट कर देती हैं। इस दीवाली अगर आप पार्टी में ग्लैमरस और एलिगेंट दिखना चाहती हैं तो माधुरी के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। सिल्क, कांजीवरम, फ्लोरल और सीक्वेन तक, उनकी वॉर्डरोब में लगभग हर तरह की साड़ियां हैं।

सनशाइन येलो

पीले रंग की साड़ी ये बेहद खूबसूरत है और इस पर हुआ मिरर वर्क भी काफी आकर्षक है।नवहीं, माधुरी ने इसे श्रग के साथ स्टाइल किया है और लुक में चार चांद लगा दिए हैं। दीवाली पार्टी के लिए ये लुक बेस्ट चॉइस साबित हो सकता है।

लाइम येलो

माधुरी की साड़ियों में रंगों से लेकर एंब्रॉइडरी और ड्रेपिंग तक, सबकुछ परफेक्ट होता है। इस लुक में भी वो परफेक्ट फैशन गोल्स दे रही हैं। वहीं, मेकअप और हेयरस्टाइल भी लुक को कॉम्पलिमेंट कर रहे हैं।

वेलवेट अफेयर

एलिगेंट और रॉयल लुक चाहती हैं तो माधुरी की तरह वेलवेट साड़ी पहन सकती हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे स्टाइल भी किया है। पर्ल ज्वेलरी, ग्लॉसी न्यूड मेकअप और बन हेयरस्टाइल खूब फब रहे हैं।

फूशिया पिंक

फूशिया पिंक कलर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है और माधुरी की ये साड़ी उन्हें ट्रेडिशनल लुक दे रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि माधुरी इस लुक में परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं।

सीक्वेन

सीक्वेन साड़ीज पार्टी परफेक्ट लुक देती हैं और माधुरी भी लैवेंडर साड़ी में हद से ज्यादा ग्लैमरस लग रही हैं। स्टाइलिश ब्लाउज, स्टेटमेंट ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप और वेवी हेयर्स के साथ माधुरी ने अपना लुक कंपलीट किया है।

बोल्ड ब्लैक

दीवाली पार्टी के लिए ब्लैक साड़ी भी चुन सकती हैं। माधुरी की इस साड़ी पर मिनिमल वर्क किया गया है और वो बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं। उनका ये लुक एकदम पार्टी परफेक्ट है।

फ्लोरल

फ्लोरल साड़ियां हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट नजर आती हैं। माधुरी की ये फ्लोरल साड़ी एकदम यूनिक और स्टाइलिश है। इसके अलावा पेस्टल शेड्स में फ्लोरल वर्क और भी ज्यादा उभरकर आता है।

परम सुंदरी

बेबी पिंक कलर की इस ट्रेडिशनल साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर दिया गया है जो बहुत सुंदर है। वहीं, माधुरी ने इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है और कमाल लग रही हैं। माधुरी के साड़ी लुक्स इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि पारंपरिक पहनावे में भी ग्लैमर झलक सकता है।

