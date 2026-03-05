Hindustan Hindi News
सिंपल नहीं, 2026 में फर्शी सलवार कर रही है ट्रेंड! स्टाइलिश लुक के लिए ध्यान में रखें ये टिप्स

इन दिनों फर्शी सलवार काफी ट्रेंड कर रही है।आप कॉलेज,ऑफिस जाती हैं या किसी खास मौके के लिए सूट पहनना प्लान कर थे हैं, बेझिझक हो कर फर्शी सलवार चुनें। इससे जुड़ी कुछ स्टाइलिंग टिप्स भी हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। 

Anmol ChauhanMar 05, 2026 04:06 pm IST
1/8

फर्शी सलवार से जुड़ी जरूरी स्टाइलिंग टिप्स

एथनिक फैशन में इन दिनों फर्शी सलवार काफी ट्रेंड कर रही है। ये पाकिस्तानी ड्रामा में काफी पॉपुलर हुई, फिर इसने इंडियन फैशन में भी अपनी जगह बना ली। इसका फ्लोई लुक इतना एलिगेंट और क्लासी लगता है कि आजकल की गर्ल्स फर्शी सलवार ही बनवा रही हैं। आप कॉलेज या ऑफिस जाती हैं या किसी खास मौके के लिए सूट पहनना प्लान कर थे हैं, बेझिझक हो कर फर्शी सलवार चुनें। हालांकि इससे जुड़ी कुछ स्टाइलिंग टिप्स भी हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। वरना लुक में वो बात नहीं आएगी। (All Images Credit- Pinterest)

2/8

स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता के साथ पेयर ना करें

फर्शी सलवार पहनने जा रही हैं तो कभी भी इसे स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ता के साथ पेयर ना करें। फर्शी सलवार अपने फ्लोई लुक के लिए ही पॉपुलर है। ऐसे में स्ट्रेट और लॉन्ग कुर्ता पहनकर आप इसके लुक को ही बिगाड़ लेंगी। इससे पूरा लुक बल्की सा भी लगने लगेगा।

3/8

ऊंची मोहरी वाली फर्शी सलवार अवॉइड करें

ऊंची मोहरी वाली पैंट तो अच्छी लगती है लेकिन फर्शी सलवार के साथ ऊंची मोहरी बिल्कुल भी ना बनवाएं। इससे आपका लुक और भी ज्यादा वाइड दिख सकता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।

4/8

बैलेंस के लिए ए लाइन कुर्ता के साथ पेयर करें

फैशन एक्सपर्ट्स की मानें तो फर्शी सलवार के साथ स्ट्रेट कुर्ता नहीं, बल्कि ए लाइन कुर्ता वियर करना चाहिए। इससे सलवार का फ्लो भी हाइड नहीं होता है और ओवरऑल लुक काफी बैलेंस्ड लगता है।

5/8

फर्शी सलवार की लंबाई ज्यादा रखें

टेलर से फर्शी सलवार स्टिच करा रही हैं तो उन्हें लंबाई थोड़ी ज्यादा रखने के लिए ही कहें। फर्शी सलवार थोड़ी लंबी ही अच्छी लगती है। इससे इसका घेर और डिजाइन काफी सुंदर तरीके से उभर कर आता है।

6/8

शॉर्ट और कर्वी हैं तो ऐसे स्टाइल करें

अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है या फिगर कर्वी है, तो आपको ए लाइन कुर्ता अवॉइड करने चाहिए। इनकी जगह आप एप्पल कट वाले स्ट्रेट कट कुर्ता स्टिच करा सकती हैं। इससे ओवरऑल लुक काफी बैलेंस्ड दिखेगा।

7/8

हमेशा फ्लोई फैब्रिक सिलेक्ट करें

फर्शी सलवार के लिए हमेशा ऐसा कपड़ा चुनें जो हल्का और फ्लोई हो। अगर आप बहुत हेवी कपड़ा चुन लेती हैं, तो आउटफिट काफी भरी हो सकता है जिसे पहनना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होने वाला। ऊपर से हेवी कपड़े में फर्शी सलवार वाला फ्लो लाना भी मुश्किल होता है।

8/8

ज्यादा फिटिंग वाला कुर्ता अवॉइड करें

फर्शी सलवार के साथ बहुत टाइट फिटिंग वाला कुर्ता अच्छा नहीं लगता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो इसे हमेशा ढीले और हल्के शॉर्ट कुर्ते के साथ पेयर करें। बहुत ज्यादा शॉर्ट कुर्ता या टाइट फिटिंग आपके लुक को खराब कर सकती है।

