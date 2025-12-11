फरहाना भट्ट की सादगी जरा देखिए, सूट हो या साड़ी, सभी में लगती हैं प्यारी, देखें फोटोज

फरहाना भट्ट का फैशन गेम

बिग बॉस 19 में दमदार गेम खेलकर एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने अपनी अलग पहचान बना ली है। फरहान के गेम के साथ उनके फैशन की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। कश्मीरी ब्यूटी फरहाना अपने बेबाक अंदाज और स्टाइलिश लुक्स से किसी का भी दिल जीत सकती हैं। उन्हें एथनिक कैरी करना काफी पसंद है। फरहाना ज्यादातर सूट या साड़ी कैरी करती हैं। चलिए उनके लुक्स पर एक नजर डालते हैं।