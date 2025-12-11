फरहाना भट्ट की सादगी जरा देखिए, सूट हो या साड़ी, सभी में लगती हैं प्यारी, देखें फोटोज

बिग बॉस 19 में दमदार गेम खेलकर एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने अपनी अलग पहचान बना ली है। फरहान के गेम के साथ उनके फैशन की भी लोगों ने जमकर तारीफ की। कश्मीरी ब्यूटी फरहाना अपने बेबाक अंदाज और स्टाइलिश लुक्स से किसी का भी दिल जीत सकती हैं। उन्हें एथनिक कैरी करना काफी पसंद है। फरहाना ज्यादातर सूट या साड़ी कैरी करती हैं। चलिए उनके लुक्स पर एक नजर डालते हैं।
लेस स्टाइल वाला पिंक कलर का कश्मीरी सूट फरहाना पर सुंदर लग रहा है। किसी पार्टी या फंक्शन के लिए इस तरह का स्ट्रेट कट सूट अच्छा लगेगा।
बर्फ की वादियों में नेट वाली नीली साड़ी पहनकर फरहाना ने फिल्मी मोमेंट क्रिएट किया है। एक्ट्रेस ने ब्लू साड़ी के साथ ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ है।
सफेद रंग के शॉर्ट स्टाइल शरारा में फरहान अच्छी लग रही हैं। एक्ट्रेस ने चेक प्रिंट टाइप में ये शरारा पहना हुआ है इस पर ओपन हेयर-बेली कैरी की है।
फ्लोरल प्रिंट वाला पिंक सूट भी किसी पार्टी के लिए परफेक्ट होगा। पैक नेक स्टाइल वाला ये सूट फरहाना ने ऑफ दुपट्टे के साथ पहना हुआ है।
यंग लड़कियां कॉलेज या कैजुअल वियर के लिए कुर्ती और प्लाजो वाला लुक कॉपी कर सकती हैं। ब्लैक शॉर्ट कुर्ती, प्लाजो और ब्लैक हील्स के साथ फरहाना ने अपना लुक कंप्लीट किया है।
फरहाना ने लहंगा पहनकर फोटोशूट कराया है। उन्होंने ब्राइडल स्टाइल में लहंगा कैरी किया है, जो ब्लू-मिक्स कलर में है। लहंगे के साथ उन्होंने डार्क ब्लू कलर का वेलवेट ब्लाउज पहना हुआ है। हैवी जूलरी के साथ फरहाना ने अपना लुक पूरा किया है।
फरहाना ने पिंक-आसमानी रंग का साइट कट स्टाइल वाला कुर्ता सेट पहना हुआ है। उन्होंने इसके साथ दुपट्टा भी लिया है और सिल्वर हाई हील्स संग अपना लुक कंप्लीट किया है।
फरहाना ने सैटिन व्हाइट शर्ट के साथ पीच कलर की मिरर वर्क वाली स्कर्ट पहनी हुई है। ये स्कर्ट घेरदार स्टाइल में है और इसके बॉर्डर में मिरर लगे हुए हैं। ये अलग लुक के लिए परफेक्ट हो सकती है।