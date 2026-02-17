हर बार सिंपल सलवार सिलवा लेती हैं? यहां देखें 8 डिजाइन जो कर रहे हैं ट्रेंड, दिखेंगी स्टाइलिश!

सूट को दें ट्रेंडी ट्विस्ट फैंसी सलवार के साथ

डेली वियर हो या कोई खास मौका, सूट सलवार हमेशा ही स्टाइलिश लगते हैं। सलवार एक ऐसा बॉटम है जो हर उम्र की महिलाओं के बीच पसंद किया जाता है। ये काफी कंफर्टेबल होता है और देखने में एकदम देसी लुक देता है। आजकल तो सलवार भी इतनी तरह-तरह की चल रही हैं कि ओवरऑल लुक बड़ा ही ट्रेंडी लगता है। अब वो सिंपल बोरिंग सलवार वाले दिन गए, जमाना है ट्रेंडी बैलून और फारसी सलवार का। तो चलिए सलवार के कुछ फैंसी डिजाइन देखते हैं जो आप सिलवा सकती हैं। आपके लिए कौनसा डिजाइन बेस्ट रहेगा आइए उसपर भी बात करते हैं। (All Images Credit: Pinterest)