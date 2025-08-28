ब्लाउज पर बनवाएं ये ब्यूटीफुल नेकलाइन, पलटकर देखे बिना नहीं रहेंगे लोग

साड़ी पहनकर गॉर्जियस दिखना है ब्लाउज पर फोकस करें। परफेक्ट डिजाइन, फिटिंग के साथ कलर और फैब्रिक का साड़ी लुक पर अच्छा खासा इफेक्ट होता है। बिना डिजाइन वाली शिफॉन की पतली सी साड़ी भी पार्टीवियर बन जाएगी अगर साथ में एक ट्रेंडी शिमरी स्लीवलेस वी नेकलाइन ब्लाउज को पहना जाए। वहीं सिंपल बॉर्डर एंब्रायडरी वाली साड़ी को गॉर्जियस बना सकता है एक हॉट कट डिजाइन वाला बैकलेस ब्लाउज। तो अगर आप साड़ी में तारीफ बटोरना चाहती हैं तो इन ब्लाउज डिजाइन को जरूर सेव करके रख लें। पिंटरेस्ट पर ट्रेंड में चल रही हैं ये डिजाइन।
ब्लाउज के बैक पर या फ्रंट पर बटन लगवाने का ट्रेंड हुआ पुराना। अब तो आप इस तरह के रैप ब्लाउज स्टिच करवाएं। जिसकी डोरी साइड में ब्यूटीफुल लुक देगी। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
लपेटा ब्लाउज इन दिनों काफी ट्रेंड में है। इसे साड़ी के अलावा लहंगे के साथ ही स्टिच करवा सकती है। ये एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लुक देगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
साड़ी तो शेडेड और डबल कलर में कई बार पहनी होगी। लेकिन ब्लाउज को अगर डबल कलर डिजाइन में सिलवाना है तो इस स्टाइल को कॉपी करें। स्टिचिंग का ये आइडिया यूनिक है और साथ ही बैकलेस ब्लाउज की डिजाइन भी खास है। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
साड़ी के साथ केप डिजाइन के जैकेट को ब्लाउज के ऊपर पहनने के लिए स्टिच करवाएं। ये लुक काफी एलिगेंट और गॉर्जियस दिखेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
सिंपल से ब्लाउज को अगर आप इस तरह किसी मोतियों की लड़ी वाली केप डिजाइन के साथ स्लीव पर स्टिच करवा लेंगे तो पूरा साड़ी का लुक क्लासी दिखने लगेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
ब्लाउज के फैब्रिक पर अगर फ्लोरल कट बॉर्डर अटैच किया गया है। इसे बड़े ही स्मार्टली ब्लाउज की नेकलाइन पर अटैच करवाएं। बिल्कुल डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)
अगर आप साड़ी पहनकर ड्रीमी लुक चाहती हैं तो इस तरह से किसी भी प्लेन साड़ी पर फेदर स्टिच करवाने के साथ ही ब्लाउज की स्लीव पर भी फेदर स्टिच करवाएं। ब्लाउज का डिजाइन बिल्कुल यूनिक दिखने लगेगा। ( इमेज क्रेडिट- Pintrest)