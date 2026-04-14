Foot Mehndi Designs 2026: पुरानी हुई भरी मेहंदी! अब पैरों पर खूब जंच रहे मिनिमल पैटर्न्स, देखें 7 डिजाइन

मेंहदी हमेशा से ही भारतीय परंपरा और खूबसूरती का अहम हिस्सा रही है। कोई भी तीज-त्यौहार हो घर की महिलाएं अपने हाथों-पैरों में मेंहदी जरूर लगाती हैं। समय के साथ-साथ मेहंदी के डिजाइन में भी कई बदलाव आए हैं। आजकल भरे-भरे डिजाइन की जगह मिनिमल पैटर्न का बोलबाला है। सिर्फ हाथों के लिए ही नहीं बल्कि पैरों के लिए भी मिनिमल डिजाइन खूब पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप होने वाली ब्राइड हैं या फिर किसी तीज-त्यौहार पर पैरों में मेंहदी लगाने के लिए डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो यहां हम आपके लिए ट्रेंडी पैटर्न का कलेक्शन ले कर आए हैं। (All Images Credit- @weddingworldpage_Instagram, Pinterest)
पैरों पर लगी मेंहदी भी काफी स्टाइलिश लुक दे सकती है, ये डिजाइन देखकर आपको भरोसा हो ही गया होगा। ये ट्रेंडी पैटर्न मॉडर्न गर्ल्स को काफी पसंद आने वाला है। फिर चाहे कोई भी ऑकेजन हो, ये डिजाइन आपके पैरों की मेहंदी को बोरिंग बिल्कुल नहीं लगने देगा।
अगर आप ब्राइड हैं या किसी खास मौके लिए पैरों पर मेहंदी लगवा रहा हैं, तो ये वाला डिजाइन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये ज्यादा हल्का भी नहीं है, ना ही ओवर लगेगा। अगर आपको थोड़ी गाढ़ी मेहंदी पसंद आती है तो ये डिजाइन रचने के बाद आपको बेहद प्यारा लगेगा।
जरूरी नहीं है कि आप पैर को पूरी तरह भर दें। सिर्फ उंगलियों और दोनों साइड्स पर भी डिजाइन बना लेंगी तो काफी सुंदर लुक आएगा। आजकल मॉडर्न मेहंदी में ऐसे ही मिनिमल पैटर्न पसंद किए जाते हैं, जो काफी ज्यादा स्टाइलिश और यूनिक सा लुक भी देते हैं।
कोई ऐसा डिजाइन ढूंढना मुश्किल होता है, जो आसानी से लग भी जाए और देखने में भी सुंदर लगे। ये वाला डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है, जो आप फटाफट लगा सकती हैं। इसमें पत्तियों और जालीदार पैटर्न वाला सुंदर डिजाइन है, जिसका रंग रचने के बाद बड़ा प्यारा आता है।
ब्राइड्स के लिए पैरों की मेहंदी का अच्छा डिजाइन ढूंढना चैलेंजिंग होता है। कोई ऐसा डिजाइन जो सिंपल भी हो और यूनिक भी। ऐसे में आप ये वाला लोटस पैटर्न ट्राई कर सकती हैं। सिंपल फूलों वाला ये ट्रेडिशनल पैटर्न पैरों की शोभा बढ़ा देगा। खासतौर से पायल और बिछिया पहनने के बाद तो लुक और भी ज्यादा सुंदर लगेगा।
मेंहदी का ये वाला डिजाइन भी काफी मिनिमल और एलिगेंट है। आपको एकदम सिंपल पैटर्न पसंद आते हैं तो इसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सिंपल फ्लोरल और लीफ पैटर्न वाला ये डिजाइन मॉडर्न ब्राइड्स के लिए भी एकदम परफेक्ट है।
अब अगर आपको हमेशा कुछ यूनिक की तलाश रहती है तो ये वाला डिजाइन आपके ही लिए है। ट्रेडिशनल पैटर्न से अलग हटकर ये काफी मिनिमल और यूनिक सा डिजाइन है, जो काफी स्टाइलिश लगता है। अगर आपको पैरों में मेंहदी सिर्फ इसलिए नहीं पसंद की वो बोरिंग लगती है, तो ये डिजाइन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।