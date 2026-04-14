Foot Mehndi Designs 2026: पुरानी हुई भरी मेहंदी! अब पैरों पर खूब जंच रहे मिनिमल पैटर्न्स, देखें 7 डिजाइन

पैरों के लिए मेंहदी के फैंसी डिजाइन

मेंहदी हमेशा से ही भारतीय परंपरा और खूबसूरती का अहम हिस्सा रही है। कोई भी तीज-त्यौहार हो घर की महिलाएं अपने हाथों-पैरों में मेंहदी जरूर लगाती हैं। समय के साथ-साथ मेहंदी के डिजाइन में भी कई बदलाव आए हैं। आजकल भरे-भरे डिजाइन की जगह मिनिमल पैटर्न का बोलबाला है। सिर्फ हाथों के लिए ही नहीं बल्कि पैरों के लिए भी मिनिमल डिजाइन खूब पसंद किए जा रहे हैं। अगर आप होने वाली ब्राइड हैं या फिर किसी तीज-त्यौहार पर पैरों में मेंहदी लगाने के लिए डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो यहां हम आपके लिए ट्रेंडी पैटर्न का कलेक्शन ले कर आए हैं। (All Images Credit- @weddingworldpage_Instagram, Pinterest)