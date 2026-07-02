सोना छोड़, चांदी के सुई धागा ईयरिंग्स बनवा रहीं बहुएं! डेली वियर के लिए देखें 8 डिजाइन

सिल्वर के सुई धागा ईयरिंग्स बनवाएं

सुई धागा ईयरिंग्स लाइटवेट भी होते हैं और देखने में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। डेली वियर के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन हैं। सूट साड़ी के साथ पहनने के लिए अगर एलिगेंट और सिंपल ईयरिंग्स की तलाश में हैं, तो सुई धागा ईयरिंग्स बनवा सकती हैं। गोल्ड में तो ये काफी महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन आप इन्हें सिल्वर में भी बनवा सकती हैं। सिल्वर सुई धागा ईयरिंग्स देखने में काफी सुंदर लगते हैं और बजट में भी बन जाते हैं।यहां हम आपके लिए कुछ फैंसी डिजाइंस ले कर आए हैं, जिन्हें आप अपने ज्वैलरी कलेक्शन में शामिल कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)