जहां आसमान नहीं, सितारे छूने का मन करेगा- भारत की खास लोकेशंस

खूबसूरत नजारा

भारत में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां का साफ आसमान, ऊंचाई और कम प्रदूषण आपको स्पेस जैसा अनुभव देते हैं। यहां रात में तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं और आसमान बेहद करीब लगता है। इन जगहों पर जाकर आप स्टारगेजिंग का मजा ले सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को नए अंदाज में महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल के साथ कुछ अलग और यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं।