जहां आसमान नहीं, सितारे छूने का मन करेगा- भारत की खास लोकेशंस

भारत में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां का साफ आसमान, ऊंचाई और कम प्रदूषण आपको स्पेस जैसा अनुभव देते हैं। यहां रात में तारे बहुत साफ दिखाई देते हैं और आसमान बेहद करीब लगता है। इन जगहों पर जाकर आप स्टारगेजिंग का मजा ले सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरती को नए अंदाज में महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल के साथ कुछ अलग और यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं।
हानले, लद्दाख भारत की सबसे बेहतरीन स्टारगेजिंग जगहों में से एक है। यहां प्रदूषण बहुत कम है और आसमान बेहद साफ दिखता है। हानले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी है, जो इसे और खास बनाता है। रात के समय यहां मिल्की वे तक साफ दिखाई देती है। अगर आप सच में स्पेस जैसा अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह जगह जरूर विजिट करें।
हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली अपनी ऊंचाई और साफ मौसम के लिए जानी जाती है। यहां का आसमान इतना क्लियर होता है कि तारे बहुत पास नजर आते हैं। रात में यहां बैठकर स्टारगेजिंग करना एक शानदार अनुभव होता है। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देती है। एडवेंचर और प्रकृति पसंद करने वालों के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट है।
सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे इलाकों में से एक है। यहां का आसमान बहुत साफ होता है और तारे चमकते हुए साफ दिखाई देते हैं। हालांकि, यह जगह आम टूरिस्ट्स के लिए आसानी से एक्सेस नहीं है, लेकिन इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और स्पेस जैसा माहौल इसे खास बनाता है। यह जगह हमें प्रकृति की ताकत और सुंदरता दोनों का एहसास कराती है।
औली, उत्तराखंड एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी बर्फीली वादियों और साफ आसमान के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहां का नजारा और भी शानदार हो जाता है। रात में यहां तारे बहुत साफ नजर आते हैं, जिससे स्पेस जैसा अनुभव मिलता है। यह जगह परिवार और कपल्स के लिए भी अच्छी है। यहां आप स्कीइंग के साथ-साथ स्टारगेजिंग का भी मजा ले सकते हैं।
राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरुशिखर ऑब्जर्वेटरी एक शानदार जगह है जहां से आप आसमान को करीब से देख सकते हैं। यह अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यहां का वातावरण साफ होने के कारण तारे साफ दिखाई देते हैं। यह जगह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी है जो बिना ज्यादा कठिन ट्रैवल के स्टारगेजिंग करना चाहते हैं।
अगर आप इन जगहों पर स्टारगेजिंग का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा साफ मौसम में जाएं और शहर की लाइट्स से दूर जगह चुनें। गर्म कपड़े जरूर साथ रखें, क्योंकि इन जगहों पर रात में ठंड ज्यादा होती है। इसके अलावा, आप दूरबीन या कैमरा साथ ले जा सकते हैं ताकि अनुभव और बेहतर हो सके। सही तैयारी के साथ आपका ट्रिप और भी यादगार बन जाएगा।
इन जगहों पर जाने का सही समय मौसम पर निर्भर करता है। लद्दाख और स्पीति के लिए मई से सितंबर का समय बेहतर होता है। औली सर्दियों में ज्यादा खूबसूरत लगता है। माउंट आबू सालभर विजिट किया जा सकता है। कोशिश करें कि आप अमावस्या के आसपास जाएं, ताकि आसमान ज्यादा डार्क हो और तारे साफ दिखाई दें। सही टाइमिंग से आपका अनुभव और भी शानदार हो सकता है।