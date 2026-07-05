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साल में दो बार हर व्यक्ति को जरूर करवाने चाहिए ये 7 हेल्थ टेस्ट, समय पर बीमारी पकड़ने में रहेगी आसानी

फिट बॉडी के लिए खानपान का ख्याल रखना और अच्छी आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। हालांकि शरीर में क्या समस्याएं हो रही हैं इसका पता लगाने के लिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए। यहां हम 7 हेल्थ टेस्ट के बारे में बता रहे है जो हर किसी को साल में दो बार करवाने चाहिए। 

Avantika JainJul 04, 2026 11:58 pm IST
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साल में दो बार कौन से हेल्थ चेकअप करवाएं

आजकल सेहत को लेकर लोग काफी ज्यादा जागरुक हो चुके हैं। हेल्थ से जुड़ी थोड़ी बहुत परेशानी होते ही लोग ब्लड टेस्ट करवाने लगते हैं। कुछ लोग साल में एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवाते हैं और कुछ इसमें भी लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में यहां हम 7 ऐसे ब्लड चेकअप के बारे में बता रहे हैं जो व्यक्ति को साल में दो बार जरूर करवाने चाहिए।

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सीबीसी

इस टेस्ट में कंपलीट ब्लड काउंट किया जाता है। इसमें एनिमीया, इंफेक्शन और हीमोग्लोबिन जैसी चीजों का पता लगता है।

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लिपिड प्रोफाइल

लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है। इससे दिल की बीमारियों के खतरे का पता चलता है।

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थायराइड प्रोफाइल

थायराइड प्रोफाइल में टीएसएच, टी3, टी4 का पता चलता है। जो हार्मोनल बैलेंस का पता लगाते हैं।

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लिवर फंक्शन टेस्ट

एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट से लिवर हेल्थ का पता चलता है और लिवर फैटी है या नहीं इसका पता चलता है।

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किडनी फंक्शन टेस्ट

किडनी फंक्शन टेस्ट से किडनी हेल्थ का पता लगा सकते हैं। यह टेस्ट मुख्य रूप से सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट की बताता है।

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विटामिन डी और बी12

थकान, हड्डियों के दर्द या तंत्रिका समस्याओं के कारणों का पता लगाने के लिए विटामिन डी और बी12 का टेस्ट करवाया जाता है।

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ब्लड शुगर टेस्ट

ये टेस्ट खून में ग्लूकोज का लेवल मापने के लिए किया जाता है, जिससे डायबिटीज या प्रीडायबिटीज का पता लगाया जाता है।

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