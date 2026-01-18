हेल्दी फूड्स भी कुछ के लिए होता है हार्मफुल, जानें कौन सी बीमारी में ना खाएं आंवला से लेकर चिया सीड्स जैसे फूड्स

हेल्दी रहना है तो अक्सर न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड्स को खाने के भी कुछ नियम हैं। जरूरी नहीं कि सारे हेल्दी फूड्स हर किसी को फायदा भी पहुंचाए। कई सारी बीमारियों में हेल्दी फूड्स भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन से जानें कौन सी कंडीशन में कौन से फूड्स नहीं खाना चाहिए।
अगर किसी को एसिडिटी या एसिड रिफ्ल्क्स की समस्या है तो उसे खाली पेट आंवले का जूस नहीं पिलाना चाहिए। ये स्टमक को इरिटेट करता है और एसिड रिफ्ल्क्स को ट्रिगर करने लगता है।
धनिया के पानी में कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स बहुत कम दिनों के लिए होता है और फ्लो कम रहता है तो उसे धनिया का पानी नहीं पीना चाहिए। इससे फ्लो और कम हो जाता है।
फैटी लिवर, डायबिटीज, हाई ट्राईग्लिसराइड वालों को खजूर नहीं खाना चाहिए। खजूर में नेचुरल शुगर लोड ज्यादा होता है। जो इनके लिए हार्मफुल हो सकता है।
अगर किसी को हाई बीपी या थायराइड की समस्या है तो उसे हलीम सीड्स नहीं खाना चाहिए। हलीम थायराइड फंक्शन और बीपी कंट्रोल को डिस्टर्ब करता है।
मेथी दाने का पानी बवासीर या हीमोराइड्स के मरीजों को नहीं पीना चाहिए। मेथी दाना पीने से बावल स्टिमुलेशन होता है और इरिटेशन बढ़ जाती है।
अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसे रोजाना बाजरा नहीं खाना चाहिए। बाजरा थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है।
एसिड रिफ्ल्क्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों को कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन स्टमक एसिड को बढ़ा देता है और गट को इरिटेट करता है।
अगर किसी को ब्लोटिंग की शिकायत ज्यादा होती है तो उसे चिया सीड्स नहीं खाना चाहिए। चिया सीड्स में हाई सॉल्यूएबल फाइबर होता है जिससे गैस की समस्या बढ़ जाती है।