हेल्दी फूड्स भी कुछ के लिए होता है हार्मफुल, जानें कौन सी बीमारी में ना खाएं आंवला से लेकर चिया सीड्स जैसे फूड्स

Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलहेल्दी फूड्स भी कुछ के लिए होता है हार्मफुल, जानें कौन सी बीमारी में ना खाएं आंवला से लेकर चिया सीड्स जैसे फूड्स

Avoid these healthy foods in these conditions: हेल्दी फूड्स भी कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने ऐसे ही कुछ हेल्दी फूड्स की लिस्ट शेयर की है। जिसे खास तरह की बीमारियों में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिसमे आंवला से लेकर चिया सीड्स, धनिया वाटर और लहसुन तक शामिल हैं।

AparajitaJan 18, 2026 05:17 pm IST
1/9

हेल्दी फूड्स भी कर सकते हैं नुकसान

हेल्दी रहना है तो अक्सर न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड्स को खाने के भी कुछ नियम हैं। जरूरी नहीं कि सारे हेल्दी फूड्स हर किसी को फायदा भी पहुंचाए। कई सारी बीमारियों में हेल्दी फूड्स भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन से जानें कौन सी कंडीशन में कौन से फूड्स नहीं खाना चाहिए।

2/9

खाली पेट आंवले का जूस

अगर किसी को एसिडिटी या एसिड रिफ्ल्क्स की समस्या है तो उसे खाली पेट आंवले का जूस नहीं पिलाना चाहिए। ये स्टमक को इरिटेट करता है और एसिड रिफ्ल्क्स को ट्रिगर करने लगता है।

3/9

धनिया का पानी

धनिया के पानी में कूलिंग इफेक्ट होता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स बहुत कम दिनों के लिए होता है और फ्लो कम रहता है तो उसे धनिया का पानी नहीं पीना चाहिए। इससे फ्लो और कम हो जाता है।

4/9

खजूर

फैटी लिवर, डायबिटीज, हाई ट्राईग्लिसराइड वालों को खजूर नहीं खाना चाहिए। खजूर में नेचुरल शुगर लोड ज्यादा होता है। जो इनके लिए हार्मफुल हो सकता है।

5/9

हलीम सीड्स

अगर किसी को हाई बीपी या थायराइड की समस्या है तो उसे हलीम सीड्स नहीं खाना चाहिए। हलीम थायराइड फंक्शन और बीपी कंट्रोल को डिस्टर्ब करता है।

6/9

मेथी दाने का पानी

मेथी दाने का पानी बवासीर या हीमोराइड्स के मरीजों को नहीं पीना चाहिए। मेथी दाना पीने से बावल स्टिमुलेशन होता है और इरिटेशन बढ़ जाती है।

7/9

बाजरा

अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो उसे रोजाना बाजरा नहीं खाना चाहिए। बाजरा थायराइड फंक्शन को डिस्टर्ब करता है।

8/9

कच्चा लहसुन

एसिड रिफ्ल्क्स और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों को कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन स्टमक एसिड को बढ़ा देता है और गट को इरिटेट करता है।

9/9

चिया सीड्स

अगर किसी को ब्लोटिंग की शिकायत ज्यादा होती है तो उसे चिया सीड्स नहीं खाना चाहिए। चिया सीड्स में हाई सॉल्यूएबल फाइबर होता है जिससे गैस की समस्या बढ़ जाती है।

Health Tips Health Tips In Hindi