लड़कियां सगाई के लिए खरीदें हीरे की अंगूठी, मॉडर्न और लेटेस्ट हैं ये डिजाइंस

सगाई के लिए अंगूठी

शादी से पहले लोग धूमधाम से लोग सगाई करते हैं। सगाई के लिए लड़का-लड़की अपने लिए अंगूठी पसंद करने का काम खुद करने लगे हैं। पहले सोने की अंगूठी चलती थी लेकिन अब लोगों के बीच डायमंड रिंग का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में अंगूठी भी शानदार होनी चाहिए, जो देखने में सुंदर लगे और पहनने में कंफर्टेबल हो। डायमंड रिंग्स में कई प्यारी और मॉडर्न डिजाइन आने लगी हैं, जिन्हें देखते ही आप दिल हार बैठेंगी। चलिए लेडीज आपको सगाई के लिए कुछ हीरे की अंगूठी के डिजाइंस दिखाते हैं।