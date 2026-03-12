इलायची को हर मील के बाद खाने से क्या होता है असर? कितनी मात्रा लेना है सही

इलायची खाने के फायदे

इलायची की महक और स्वाद अनोखी होती है। डेजर्ट तैयार करना हो या फिर मसाले दोनों में ही इसकी महक फ्लेवर को बढ़ा देती है। इसीलिए तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। छोटी-छोटी हरे छिलके वाली जिसमे अंदर काले बीज होते हैं। इंडियन खाने के लिए जरूरी होते हैं। स्वाद के साथ इलायची का सेहत से भी नाता है। काफी सारे लोग हर बार खाना खाने के बाद इलायची के दाने चबाते हैं। जिसका कारण मुंह की बदबू को दूर भगाना और मुंह की महक को फ्रेश रखना है। लेकिन हर बार इलायची चबाने के और भी कई फायदे होते हैं।