इलायची को हर मील के बाद खाने से क्या होता है असर? कितनी मात्रा लेना है सही

Benefits Of Eating Cardamom: इलायची का इस्तेमाल केवल स्वाद और सुगंध के लिए ही नहीं होता बल्कि ये फायदेमंद भी होता है। हर बार खाना खाने के बाद अगर इलायची खाया तो शरीर पर क्या इफेक्ट होगा। जानें कितनी मात्रा में खाना सही होगा?

AparajitaMar 12, 2026 03:26 pm IST
1/7

इलायची खाने के फायदे

इलायची की महक और स्वाद अनोखी होती है। डेजर्ट तैयार करना हो या फिर मसाले दोनों में ही इसकी महक फ्लेवर को बढ़ा देती है। इसीलिए तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। छोटी-छोटी हरे छिलके वाली जिसमे अंदर काले बीज होते हैं। इंडियन खाने के लिए जरूरी होते हैं। स्वाद के साथ इलायची का सेहत से भी नाता है। काफी सारे लोग हर बार खाना खाने के बाद इलायची के दाने चबाते हैं। जिसका कारण मुंह की बदबू को दूर भगाना और मुंह की महक को फ्रेश रखना है। लेकिन हर बार इलायची चबाने के और भी कई फायदे होते हैं।

2/7

डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टीवेट होते हैं

PubMed में पब्लिश स्टडी के मुताबिक इलायची को खाने के बाद चबाने से ये पैंक्रियाज के एंजाइम्स लिपस, एमिल्स और प्रोटीज को स्टिमुलेट करता है। जिससे खाने को तोड़ने में मदद मिलती है।

3/7

गैस और ब्लोटिंग का खात्मा

इलायची को खाने से इसमे मौजूद एजेंंट ब्लोटिंग, गैस और एब्डॉमिनल डिसकम्फर्ट को कम करने में मदद करते हैं।

4/7

सीने में जलन से राहत

अगर किसी को सीने में जलन की समस्या रहती है तो इलायची में कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिनोले। ये कंपाउंड स्टमक लाइनिंग में हो रही इरिटेशन को कम करती है जो कि एसिड रिफ्ल्कस और हार्ट बर्न को कम करती है।

5/7

इलायची खाने के फायदे

इलायची में पाए जाने वाले कंपाउंड इंफ्लेमेशन कम करने, डाइजेशन बढ़ाने, मुंह की बदबू दूर कर फ्रेशनेस देने और हार्ट के साथ मेटाबॉलिक हेल्थ को भी इंप्रूव करती है।

6/7

मुंह की बदबू दूर करे

इलायची खाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। जिससे मुंह की बदबू को दूर करने में मदद मिलती है। PubMed के मुताबिक इलायची चबाने से ये लार के फ्लो को फाइबरस पॉड के साथ मिलाती है। जिससे दांतों की सफाई भी होती है।

7/7

कितनी इलायची चबाना है सेफ

भले ही इलायची के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो लेकिन खाने के बाद एक इलायची ही चबाएं।

