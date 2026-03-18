ये हैं Delhi-NCR के 5 सबसे फेमस और खूबसूरत मस्जिद, ईद पर यहां अदा कर सकते हैं नमाज

ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। रोजा रखने के साथ सभी लोग समय के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। नमाज के लिए कई लोग मस्जिद जाते हैं, तो कुछ लोग नियम को अपनाते हुए घर पर ही पढ़ लेते हैं। अगर आप ईद की नमाज मस्जिद में अदा करना चाहते हैं, तो दिल्ली-एनसीआर की कुछ मशहूर और खूबसूरत मस्जिदों में जा सकते हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। इन मस्जिदों की वास्तुकला और खूबसूरती देखने लायक है। इन मस्जिदों को काफी पहले दिल्ली के शासकों ने बनवाया था, चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।
पुरानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद आज भी शान से खड़ी हुई है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी ये जामा मस्जिद लाल किले के करीब में बनी है। वैसे तो इस मस्जिद में हमेशा ही लोग घूमने के लिए आते हैं लेकिन ईद के खास मौके पर अलग ही रौकन देखने को मिलती है। ये मस्जिद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है। ईद पर पूरे दिन खुला रहेगा।
हजरत निजामुद्दीन दरगाह को आपने फिल्मों में भी देखा होगा। साउथ दिल्ली की ये मशहूर दरगाह बेहद सुंदर है और यहां पर कव्वाली, गाने का प्रोग्राम भी होता रहता है। दरगाह को ईद के मौके पर फूलों से सजाया जाएगा और यहां लोगों की काफी भीड़ होती है। ये दरगाह रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलता है।
मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी, जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इस मस्जिद की कलाकारी और भव्यता आपको काफी पसंद आएगी। लाल किले के अंदर बनी ये मस्जिद खासतौर पर बेगमों के लिए बनाई गई थी। ये मस्जिद 24 घंटे खुली रहती है।
चांदनी चौक में मौजूद है फतेहपुरी मस्जिद। इस मस्जिद को खास मौकों पर फूलों से सजाया जाता है, जो बेहद आकर्षक होता है। इसकी वास्तुकला भी देखने लायक है और ये मस्जिद सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है।
पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बनी है कलां मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 14वीं सदी में किया गया था। अगर आप प्राचीन कला को देखना चाहते हैं, तो कलां मस्जिद घूमने जाएं। इस मस्जिद में जाकर आपको अलग सुकून मिलेगा और ये 24 घंटे खुला रहता है।
दिल्ली की इन सभी मस्जिदों में जाने के लिए आपको मेट्रो मिल जाएगी। सभी मस्जिद मेट्रो स्टेशन के करीब में ही हैं। इसके अलावा आप कैब ले सकते हैं। मेट्रो से थोड़ी दूरी पर बनी मस्जिद तक जाने के लिए आपको रिक्शा या ऑटो भी मिल जाएगा।