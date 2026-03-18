ये हैं Delhi-NCR के 5 सबसे फेमस और खूबसूरत मस्जिद, ईद पर यहां अदा कर सकते हैं नमाज

दिल्ली-एनसीआर के 5 फेमस मस्जिद

ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। रोजा रखने के साथ सभी लोग समय के मुताबिक नमाज अदा करते हैं। नमाज के लिए कई लोग मस्जिद जाते हैं, तो कुछ लोग नियम को अपनाते हुए घर पर ही पढ़ लेते हैं। अगर आप ईद की नमाज मस्जिद में अदा करना चाहते हैं, तो दिल्ली-एनसीआर की कुछ मशहूर और खूबसूरत मस्जिदों में जा सकते हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। इन मस्जिदों की वास्तुकला और खूबसूरती देखने लायक है। इन मस्जिदों को काफी पहले दिल्ली के शासकों ने बनवाया था, चलिए इनके बारे में आपको बताते हैं।