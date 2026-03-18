Eid 2026 Mehndi Design: इन 7 डिजाइन्स की तरह मेहंदी में दें स्टोन वाला ट्विस्ट, सिंपल हिना भी दिखेगी रॉयल

Eid 2026 Mehndi Design: ईद का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा रहता है। हर कोई अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगवाने की इच्छा रखता है। लड़कियां पहले से ही डिजाइन सेलेक्ट कर लेती हैं। इस बार ईद पर अगर आप खास मेहंदी अपने हाथों पर रचाना चाहती हैं, तो हम आपको स्टोन मेहंदी डिजाइन्स के कुछ पैटर्न दिखाते हैं। इन दिनों सिंपल डिजाइन के साथ स्टोन वाली मेहंदी काफी ट्रेंड में चल रही है। आपको हैवी मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक हल्की मेहंदी लगाएं और फिर उसे स्टोन से सजाएं। ये खूबसूरत लगेगी और सिंपल डिजाइन में भी रॉयल लुक मिलेगा।
घनी मेहंदी को लगाकर स्टोन से सजाना चाहती हैं, तो इस तरह डिजाइन में मेहंदी लगाएं। फिर उसे अट्रैक्टिव स्टोन से सजाएं। ऐसे हाथों का लुक अच्छा लगेगा।
बेल बनाते हुए फूल बनाएं और ब्रेसलेट डिजाइन बना लें। फिर इसमें सिल्वर कलर के खूबसूरत स्टोन लगाएं। ये डिजाइन हाथों की शोभा बढ़ा देगी।
पूरे हाथ पर मेहंगी लगाएं, जो ज्यादा घनी न हो। फिर इस पर थोड़े बड़े आकार वाले स्टोन चिपकाएं। ये देखने में सुंदर लगेंगे। फिंगर पर भी स्टोन लगाएं।
ईद की मेहंदी के लिए आप मंडला पैटर्न वाली डिजाइन भी चुन सकते हैं। मंडला डिजाइन लगाकर आप इसमें स्टोन चिपका सकती हैं। ये पैटर्न हाथों पर सुंदर लगेगा।
फूलों वाली हिना हाथों पर लगाएं और फिर स्टोन से उसे सजाएं। आप इस तरह के पैटर्न में बेल या फुल हैंड मेहंदी डिजाइन लगा सकती हैं।
स्टोन पैटर्न के साथ रॉयल मेहंदी लगानी है, तो आप इस तरह की डिजाइन चुनें। ये मेहंदी डिजाइन खूबसूरत लगेगी और आसानी से लग भी जाएगी।
सिंपल और अट्रैक्टिव मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो लाइनिंग वाली डिजाइन लगाएं। फिर उस पर स्टोन चिपकाएं। इस तरह की डिजाइन आपको रॉयल लुक देगी।