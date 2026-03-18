Eid 2026 Mehndi Design: इन 7 डिजाइन्स की तरह मेहंदी में दें स्टोन वाला ट्विस्ट, सिंपल हिना भी दिखेगी रॉयल

ईद के लिए खूबसूरत स्टोन मेहंदी डिजाइन्स

Eid 2026 Mehndi Design: ईद का त्योहार बिना मेहंदी के अधूरा रहता है। हर कोई अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी लगवाने की इच्छा रखता है। लड़कियां पहले से ही डिजाइन सेलेक्ट कर लेती हैं। इस बार ईद पर अगर आप खास मेहंदी अपने हाथों पर रचाना चाहती हैं, तो हम आपको स्टोन मेहंदी डिजाइन्स के कुछ पैटर्न दिखाते हैं। इन दिनों सिंपल डिजाइन के साथ स्टोन वाली मेहंदी काफी ट्रेंड में चल रही है। आपको हैवी मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक हल्की मेहंदी लगाएं और फिर उसे स्टोन से सजाएं। ये खूबसूरत लगेगी और सिंपल डिजाइन में भी रॉयल लुक मिलेगा।