Eid Special: सिंपल सूट भी दिखेगा स्टाइलिश, इन 7 तरह से स्टाइल करें शरारा, ग्लैमरस अंदाज देख दीवाने हो बैठेंगे लोग

अलग-अलग शरारा को कैसे स्टाइल करें

शरारा हो या फिर गरारा दोनों ही सिंपल कुर्ती लुक में जान डाल सकते हैं। शरारा कई अलग-अलग वैरायटी में आता है। किसी खास मौके पर अगर आप अलग दिखना चाहती हैं तो शरारा पहन लें। 28 मई को ईद के मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज में तैयार होना है तो यहां देखिए 7 अलग-अलग तरह के शरारा को आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं।