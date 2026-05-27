Eid Special: सिंपल सूट भी दिखेगा स्टाइलिश, इन 7 तरह से स्टाइल करें शरारा, ग्लैमरस अंदाज देख दीवाने हो बैठेंगे लोग

शरारा हो या फिर गरारा दोनों ही सिंपल कुर्ती लुक में जान डाल सकते हैं। शरारा कई अलग-अलग वैरायटी में आता है। किसी खास मौके पर अगर आप अलग दिखना चाहती हैं तो शरारा पहन लें। 28 मई को ईद के मौके पर ट्रेडिशनल अंदाज में तैयार होना है तो यहां देखिए 7 अलग-अलग तरह के शरारा को आप कैसे स्टाइल कर सकते हैं।
क्लासिक शरारा डिजाइन में घुटने के पास एक गोटा-पट्टी या सिलाई होती है, जहां से ढेर सारी कलियां या प्लेट्स जोड़कर एक भारी घेर बनाया जाता है। इस तरह का शरारा शॉर्ट कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लगता है।
शरारा और गराया दोनों में फर्क होता है। गरारा में घुटने के ठीक ऊपर या पास एक बैंड होता है, जहां कपड़े को चुनटें देकर बेहद हैवी फ्लेयर दिया जाता है।
इस तरह के डिजाइन में शरारे में ऊपर से नीचे तक दो या तीन लेयर्स बनी होती हैं। हर लेयर पर हल्का सा घेर बढ़ता जाता है, जिससे यह फ्रिल जैसा लुक देता है।
अगर आपको बेहद भारी और रॉयल लुक चाहिए तो शरारा के साथ शॉर्ट या मीडियम लेंथ की अनारकली कुर्ती को पेयर करें। इसमें कुर्ती का घेर और नीचे शरारे के घेर की वजह से फ्लोई लुक मिलता है।
ट्रेडिशनल कुर्ती की जगह क्रॉप टॉप या पेपलम ब्लाउज के साथ शरारा पहनें। ये स्ट्रेट फिट होता है लेकिन नीचे से इसमें काफी घेर होता है। ये इन दिनों काफी ट्रेंड में है।
पाकिस्तानी शरारे का घेर बहुत ज्यादा भारी नहीं होता, बल्कि एक सोबर और एलिगेंट लुक देता है। इस डिजाइन में शॉर्ट कुर्ती के बजाय घुटने तक लंबी, स्ट्रेट-कट कुर्ती पहनी जाती है।